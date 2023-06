„Miért szégyellném? Ez vagyok én!” – Tóth Gabi a színpadon vágott vissza kritikusainak – Videó!

Mint arról korábban a Metropol is beszámolt, nemrég közösségi oldalán jelentkezett új, élő videóval Tóth Gabi, melyben az énekesnő a kritikusainak üzent. Mint elmondta, az interneten most már azzal kell szembesülnie, hogy két évtizedes sikeres pályafutása ellenére most kezdték szakmai alapon kritizálni őt. Érthetően ez sokkolta, értetlenül áll az események előtt. Gabit azok után kezdték ki, hogy a Petőfi Zenei Díjátadón ő lett az év énekesnője.

Fotó: Markovics Gábor

Most nagyon erős választ adott az őt lejáratni próbáló embereknek, ugyanis felállt a színpadra, és megmutatta, hogy mit tud, és ki is valójában Tóth Gabi. Nagyon erős üzenetet küldött a kritikusoknak:

Leszek tabu, leszek téma, leszek a nagyszájú, leszek a néma. Leszek a megtűrt, leszek a vendég, aki ha eltűnik, talán észre se vennéd. De sohasem lennék más, csak hogy valahogyan másnak láss. Miért szégyellném? Ez vagyok én! Már nem arany, nem gyémánt, nevem az igazival eggyé vált. Miért szégyellném? Ez vagyok én!

– énekelte Gabi, a szöveg pedig egyfajta válaszként is értelmezhető azok számára, akik folyamatosan próbálják lejáratni.