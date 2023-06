Megtörte a csendet Dolly: itt az igazság az állatkínzásról

Sokkolta a közvéleményt, amikor kiderült: Dolly menedzseréhez vezetnek a szálak a Gyöngyösön felszámolt szaporítótelep ügyében. Sokan úgy gondolják, hogy az énekesnőnek is több köze van a horrortelephez, mint azt eddig tudni lehetett.

Fotó: Nagy Zoltan

Dolly most a Tények Plusznak exkluzív interjút adott, amelyben igyekezett elmondani, ő hogyan élte meg a történteket.

"Fogalmam nem volt, hogy ott milyen állapotok uralkodnak. Tudja mikor volt erről fogalmam? Mikor megláttam az első cikkeket és az ehhez tartozó képeket. Akkor én is leültem és azt hittem, nem jól látok" - kezdte az énekesnő a Tények Plusznak.

Botrányos rágalom - ezt mondja Dolly azokról a vádakról, amiket a volt menedzsere állít róla. Egykori kollégája szerint azonban a telep az énekesnő nélkül nem működhetett volna. Rita szerint Dolly anyagi haszon érdekében, szaporítás céljával vitt hozzá kutyákat éveken keresztül. A botrány pedig azóta csak dagad.

Az elmúlt időszak egyik legkülönösebb botránya május végén robbant ki. Mindenkit megdöbbentett, hogy a legendás énekesnőnek köze lehet egy gyöngyösi állattelephez, ahol 30-nál is több kutya élt. Az állatvédők borzalmas körülmények közt találtak az állatokra, tetemek mellett és mocsokban. De akkor a ház tulajdonosa, Dolly volt menedzsere még nem nyilatkozott. Most azonban a mára felszámolt állattelep ajtaja kinyílt a Tények Plusz kamerája előtt.

Beszakadt tető, szemét mindenhol. Így néz ki most az a telep, ahol Dolly volt menedzsere 35 kutyát tartott. De hogy jön az énekesnő mindehhez? Egy hónappal ezelőtt Dolly 10 állatot hozott el erről a helyről. De miért?

Felhívott engem a Rita és parancsoló üzemmódban azt mondta, hogy most azonnal beülsz a kocsiba, lejössz ide és most azonnal elviszel innen néhány kutyát, mert itt van mindenféle szervezet és el fogják vinni az összes kutyámat. Én is megdöbbentem.

Azon gondolkoztam, hogy most mit csináljak. Mert még mindig az volt bennem, hogy segítenem kell Ritának, hogy ne vigyék el tőle a kutyáit. Fogalmam nem volt arról, hogy milyen látványban lesz részem" - vallotta be Dolly.

A gyöngyösi telepen látottak magukért beszélnek. Szívszorító látványt nyújtottak a beteg, sártól ragacsos kutyák amik kikerültek a házból. Dolly azonban azt állítja: nem tudott róla, hogy Rita ilyen körülmények között tartotta a kutyákat, pláne azt a vádat utasítja vissza, hogy szaporítani vitt volna oda állatokat. De kezdjünk mindent a legelején. Közös történetük 2008-ban kezdődött. Rita az énekesnő rajongója volt. A kapcsolatuk ekkoriban az állatmentés, majd a menedzseri feladatok köré fonódott. Idővel barátok lettek, sőt. Az énekesnő egy idő után szinte már a családtagjának tartotta Ritát. Még a végrendeletébe is belekerült, Dolly az örökösének nevezte meg őt.

Dolly azt mondja: Rita egy idő után nélkülözhetetlenné tette magát. Ő intézte a fellépéseket, a megjelenéseit, az énekesnő szerint kezdetben ingyen.

"Teljesen normálisnak tűnt nekem akkor, hogy segíteni fog nekem. Ezért ő akkor semmiféle juttatást nem kért. Kifejezetten mondta, hogy ezt ő csak jóindulatból csinálja. Úgy éreztem, hogy mégis csak nekem is kell adni számára valami nagyobb összeget, úgy gondoltam, hogy az a legjobb, ha kutyákat veszek neki, mert mindig azzal jött, hogy itt meg ott van egy olyan kutya, ami régivonalú és jó lenne szaporítani, és azt kérte, hogy akkor azt vegyem meg neki."

Idővel azonban egy másik terv is megfogalmazódott közöttük: összeköltöznek a kutyákkal és egymással, majd Rita a tenyésztésükkel fog foglalkozik. A volt menedzser szerint ebből tartották volna fent magukat.

Dolly szerint onnantól kezdve, hogy megvette a kutyákat volt menedzserének, ő semmit nem tudott arról, hogy Rita mit kezd velük. Azt mondja: nem is volt oka arra, hogy gyanakodjon, hisz a gyöngyösi nő hamis képet festett neki mindig.

"Ő egy neves tenyésztő volt. Kaptam tőle egy-egy fényképet, tavaly előtt is kaptam fényképet, amin egy kerti kapun kikönyöklő boxer van és mögötte a kert, és teljesen jól néz ki. Miért gondoltam volna, hogy bármilyen probléma is van?" - tette fel a kérdést.

A gyöngyösi telep valósága ezzel szemben teljesen más volt. Rita beszámol róla, hogy a ház egy része 2019-ben egy elektromos tűz miatt leégett. Nem maradt olyan fedett hely, ahol aludni tudott, így a kertben található fészerbe költözött. A nő azt állítja: az élete az elmúlt időszakban maga volt a pokol. Félt Dolly-tól, hogy miért, az nem derül ki, de félt attól is, -mint mondja-, hogy lebukhat. De a legjobban attól félt, hogy elveszíti a kutyáit, amik a világot jelentették neki. Amik mégis egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerültek. Rita urnákban tárolja az elpusztult állatok hamvait.

Dolly azt mondja: volt, hogy Rita megkereste őt és beszámolt arról, hogy problémák vannak a házával. Azonban ekkor ő mindig igyekezett segíteni a volt menedzserének. Nagyobb összegeket küldött neki. Az énekesnő nem tudta, hogy ekkora a baj. Állítja: ha csak sejtette volna, hogy a volt menedzsere milyen állapotban tartja a kutyáit a gyöngyösi házban, akkor beavatkozott volna. Dolly azt mondja: Ritának segítséget kellett volna kérnie és nem csupán hagyni, hogy így elfajuljanak a dolgok.

"Most az, hogy ő mekkora helyen lakik vagy hogy lakik, az nem az én dolgom. Én mindent megtettem, amiben úgy gondoltam, hogy őt segítem. Azzal, hogy én kutyákat vettem neki, hát miért ne vehettem volna? Bárkinek vehetek, ha azzal örömet okozok neki. De ne haragudjon, onnantól kezdve az az állat nem az én felelősségem, hogy hogyan tartják. Hanem az övé. Én évente kétszer átlagban lementem Gyöngyösre, de akkor is az édesanyja lakásában voltunk. Mert nekem nem volt tudomásom arról, hogy ő hol lakik. Mert ezt a bizonyos telepet, amiről most szó van, annak a címét én nem is tudtam" - mondta Dolly a Tények Plusznak.

Ritát, aki közel 15 évig volt az énekesnő menedzsere 27 millió forintra bírságolták állatkínzás miatt. Ez ellen közigazgatási perre készül és egykori munkaadóját Dolly-t is feljelentette, mert álláspontja szerint az énekesnő kényszerítette borzalmas tetteire.

"Nem vagyok semmiért hibás, én tiszta vagyok. Azt gondolom, hogy az igazság azért igazság, mert ki fog derülni. Mindig kiderül. És remélem, hogy az is kiderül, hogy mi volt ez az egész indíttatás, amiért ez az egész botrányos rágalomhadjárat ellenem elindult. Sejtem, hogy körülbelül mi lehet az ő indíttatása, de jelen pillanatban erről még nem kívánok nyilatkozni. Az én házamban és a szomszédban még négyszer volt kint a rendőrség. Ez eléggé felháborító ugyebár. Ennek ellenére mindent rendben találtak, ahányszor csak jöttek".

Az énekesnő úgy érzi, bemocskolták a nevét, azt mondja: volt menedzsere hazudik. Belátja: naiv volt, de azokról a borzalmas dolgokról amikre most fény derült, soha nem tudott.

"Én tiszta vagyok. Ebben az ügyben nem tudok mást mondani, csak ennyit" - zárta a Tények Plusznak adott exkluzív interjút.