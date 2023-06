Marics Peti újra egyedül

Az, hogy kik a legfelkapottabb hírességek Magyarországon, hónapról hónapra változik. Vannak örök klasszisok, akiknek a neve mindig beragyogja a képernyőt, vannak azonban olyanok, akik feltűnnek, majd el is tűnnek a magyar popkultúra egén. Azt, hogy a jelenleg ragyogó csillagok meddig maradnak a magyarok egén, az idő eldönti, annyi azonban biztos, hogy most a Marics Peti és Valkusz Milán által alapított VolMar együttes az egyik legnagyobb sláger. Marics Peti igazi botrányhős: nemrég szakított Tóth Andival, majd hamarosan már új barátnője oldalán mosolygott. Pár napja olyan hevesen ugrált a színpadon az egyik koncerten, hogy eltört a lába, ma azonban alaposan megdöbbentette a rajongóit.

Marics Peti egyedül adott ki egy dalt / Fotó: Bors

Marics Peti korábban is próbálkozott betörni a zeneiparba, és tagadhatatlanul szép eredményeket is ért el, az igazi áttörést azonban akkor érte el, amikor Valkusz Milánnak közösen megalapította a ValMar együttest. Ekkor sorra jöttek a slágerek és a klipek, és ma már nincs olyan ember Magyarországon, aki ne fújná fejből legalább az egyik közös dalukat. Pár órája a 24 óráig elérhető Insta-storyjában arról számolt be, hogy kijön egy dala, amit egyedül, Valkusz Milán nélkül énekel fel. Ez a dal már meghallgatható a YouTube-on, mindazonáltal a rajongók aggódnak amiatt, hogy miért kezdett szóló karrierbe az énekes. Kíváncsian várjuk, hogy lesz-e folytatás!