Lovaglópózban fotózták le Stana Alexandrát

„Újragyerek!” – címkét biggyesztett legújabb Instagram-bejegyzéséhez Stana Alexandra. A TV2 nagy sikerű Dancing with the Stars cím műsorának három évadában is szereplő táncosnő a napokban a Fővárosi Állat- és Növénykertben járt, ahol naná, hogy ki kellett próbálnia az egykori vidámparkból megmaradt, alapjaiban bő százéves körhintát. Természetesen Alexandra nem a királykisasszonyos angyalos-tükrös hintót és nem is a forgó gondolát részesítette előnyben, hanem a ma is menő, testsúlyáthelyezéssel előre-hátra mozgatható rugós lovak egyikét.

Fotó: Knap Zoltán

A táncosnő, napszemüvegét fogva, fülig érő szájjal, lovaglópózban hintázik a múlt századból megmaradt körhinta egyik faragott lován, de persze – ahogy a többi fotón látszik – a fővárosi állatkert lakóit is megszemlélte, köztük a gyűrűsfarkú makikat és a pingvineket.

Utóbbiak kapcsán neki is szegezték a kérdést:

„Most akkor van a pingvinnek térde?”

Alexandra nem sokáig késlekedett a válasszal:

„Van!”