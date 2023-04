Brutál szexi: megvillantotta végtelen hosszú combjait a TV2 sztárja - Fotó!

Stana Alexandra a Dancing with the Stars táncosa gyakran mutat magáról bevállalósabb képeket az Instagramon. Legutóbb fürdőruhában mutatta meg magát, de láthattuk már a színfalak mögött nagyon dögös táncos ruhában is.

Stana Alexandra ismét lenyűgözte a rajongóit Fotó: Nagy Zoltan

A TV2 sztárja ezúttal egy műsor forgatásán vett részt, amelyre egy olyan ruhát választott, amelyből kilátszianak hosszú combjai.

Csak a szokásos állapot, amikor annyira mosolygok, hogy a szememnek nyoma sincs

- írta a bejegyzésében a táncosnő.

A Stana Alexandráról készült kép elnyerte a rajongók tetszését, és a legtöbben egy szívecskés emojival reagáltak. Azonban voltak néhányan, akik ennél bátrabbak voltak és hosszabban kifejtették a véleményüket.

Gyönyörű

- fogalmazott lényegre törően az egyik rajongó.

Egyik legjobb

- jegyezte meg egy másik kommentelő.