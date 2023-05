Közösen kiálltak Fluor Tomiék, és mindent tisztáztak: ez a helyzet most velük

Fluor Tomi szinte még gyerek volt, amikor berobbant slágereivel. Annyi bizonyos, hogy nem fogad el középutat: valaki vagy nagyon szereti és fújja minden dalát, vagy kifejezetten idegesíti. Az énekes ironikusan reflektál folyamatosan arra a celebvilágra, amelyben ő maga is él, ezt pedig vagy lehet szeretni, vagy nem. Most pedig elmondta, milyen fejlemények vannak a bandával.

Fluor Tomi nem áll meg: a határ a csillagos ég / Fotó: Máthé Daniella

Bár mindenki nagyon kedvelte Fluor Tomi egykori barátnőjét, Sarkadi-Szabó Emesét, a pár végül úgy döntött, hogy nem folytatják, szakítanak. Tomi többször is megmutatta őt a nyilvánosság előtt, sőt közös fellépéseket is vállalt, végül azonban nem működött a dolog. Azóta a népszerű énekes az agglegények életét éli, azonban nincs ideje unatkozni. Bandájával, a Wellhellóval haladnak a nagyobbnál nagyobb sikerek felé. A csillagos eget pályázták meg, s mindent meg is tesznek, hogy célba érjenek. Most nagy bejelentéseket tettek: a héten jelenik meg az új videóklipjük, emellett új dalt kis kiadnak, valamint készülnek a koncertjükre: