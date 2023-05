Kiderült, ekkor születhet meg Kulcsár Edina és G.w.M kislánya

Hetek óta találgatják a rajongók, mikor születhet meg Kulcsár Edina és G.w.M kislánya. A dátumot azonban hétpecsétes titokként őrzik a szülők, hiába próbáltak már többen is utánajárni. Még pár önjelölt matematikus is felbukkant, hogy a rejtély végére járjon, ám az ő számításaik is hibásnak bizonyultak, pedig idejüket nem sajnálva dolgozták ki a feladatot. Az elméletük szerint Edina tavaly augusztus 23-án jelentette be, hogy kisbabát vár, s bár nem akarta boldogságát túl hamar világgá kürtölni, nem várhatott a bejelentéssel, mert nem sokkal előtte derült ki, ő az egyik résztvevője a TV2 tavaly ősszel indult táncversenyének. A számok eszerint azt mutatták, hogy április végén életet kellett volna adnia Amarának, azonban a jelek szerint erre nem került sor.

Napokon belül megszülethet Kulcsár Edina és G.w.M kislánya (Fotó: TV2)

Ha tényleg akkor esett teherbe, ahogy állítja, akkor már rég meg kellett volna szülnie. Igaz, hogyha mondjuk Ninával császáros volt, az már nem befolyásolná ezt a szülést, mert ő most volt 3 éves, tehát akár szülhetne természetesen is.

Azt gondolom, hogy nem fog természetesen szülni, lehet, hogy egészségügyileg nem is ajánlott neki, ezt nem tudom. De ha ez így van, hogy ez a baba is császár, akkor nem várnak vele a 40. hétig, legkésőbb (tapasztalat alapján) másfél héttel előtte megműtik. Amiből az jön ki matekügyileg, hogy a várható szülés dátuma 04. 25., vagyis császárral kb. 04.15 +/– 3 nap. Ha tényleg 3 hét múlva lesz csak 40. hetes, akkor ez a baba bizony nem az a baba, aki miatt kiszállt a dancingből, vagy a babatéma csak egy mentőöv volt a kiszállásra, aztán ha már ezt mondták, akkor rá is álltak, és elsőre összejött, szerencséjük volt – osztotta meg számításait a nagyvilággal valaki, aki a jelek szerint tévedett, ám nem sokat... A Bors ugyanis úgy értesült, már nincs sok vissza a nagy napig.

Elindult a visszaszámlálás

Edina és G.w.M gondosan ügyel arra, hogy a magánéletüket megvédhessék a kíváncsi szemek elől, éppen ezért tartják titokban kislányuk születésének a dátumát is. Ahogy arról sem beszélt még az egykori szépségkirálynő, hogy természetes úton vagy esetleg császárral hozza majd világra Amarát. Utóbbira van egyébként a legnagyobb esély, tekintve, hogy Medox és Nina is ilyen módon látott napvilágot. Úgy tűnik azonban, hogy hamarosan ezekre a kérdésekre választ kaphatunk, hiszen a Bors értesülései szerint a héten megszülethet Edináék kislánya.