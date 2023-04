„Apám hulla részegen késsel támadt anyámra” – MC Hawer szörnyű részleteket mesélt a gyerekkoráról

MC Hawer mindig őszintén beszélt magánéletéről, örömét és bánatát is megosztotta a rajongóival. Az utóbbi időben egykori alkoholizmusával került az újságok címlapjára, miután a TikTok-oldalán egy videósorozatban mesélt élete legsötétebb időszakáról. Kendőzetlen őszinteséggel beszélt azokról a napokról is, amikor epilepsziás rohammal került kórházba, vagy amikor több alkalommal is feladata az elvonókúrát. Most azonban a Borsnak hányatott gyermekkoráról és alkoholista édesapjáról is elárult néhány olyan momentumot, ami jelentősen befolyásolta az életét.

„Ötéves koromban váltak el a szüleim. Bár még pici voltam, de emlékszem azokra az évekre, amikor apám hulla részegen késsel támadt anyámra, és én álltam közéjük. Aztán anyám vett egy nagy levegőt, végül beadta a válási papírokat. A faterom viszont csak akkor volt hajlandó elmenni, ha engem is magával vihet. Ennek ellenére a keresztszüleimhez kerültem, akik négy éven át neveltek.

Nem volt könnyű ott sem nekem, mert a keresztanyám állandóan agyba-főbe vert minden alkalommal, amikor ötös helyett négyest vittem haza.

Örökkévalóságnak tűnt a náluk töltött idő, így rendkívül boldog voltam, amikor visszakerültem édesanyámhoz. Arról korábban már meséltem, hogy minket egyedül nevelt föl a húgommal. Rengeteg traumatikus dolgon mentem keresztül” – mesélte.

Azért kezdett el zenélni, mert bizonyítani akarta, hogy nem olyan, mint az édesapja. Fotó: Matey István



Bizonyítani akart családjának

A lapnak azt is elárulta, sosem akarta, hogy az 56 éves korában elhunyt apjához hasonlítsák, épp ezért kezdett el anno zenélni is.

„Fontos volt számomra, hogy a családom büszke lehessen rám.

Előtte engem is olyan senkiházinak tartottak, mint az alkoholista apámat, aki nem tudta, de nem is akarta letenni a piát. Sosem dicséretre vágytam tőlük.

Miután sikeres lettem, csak azt vártam, hogy ne ítéljenek meg tévesen” – fűzte hozzá.

Ma már tiszta, történetével másokon próbál segíteni. Fotó: Knap Zoltán

Apja után ő is alkoholista lett

Mint MC Hawer mondja, mivel látta apját inni, ő mindig úgy gondolta, sosem fog a pohárhoz nyúlni. Azonban 25 éves korában elkezdett inni, majd fokozatos ő is az alkohol rabja lett. Ebben pedig talán a genetika is szerepet játszik. Közel tíz éve tiszta, viszont egyetlen alkalommal előfordult, hogy letesztelte magát, milyen hatással van rá az ital.

„Kitöltöttem magamnak egy pohár bort, 2-3 kortyot ittam belőle, aztán a maradékot kiöntöttem a csapba. Akkor azt mondtam magamnak, nem kockáztathatom meg, hogy visszaessek oda, ahonnan nagy küzdelem árán kikerültem. Ráadásul nem is esett jól. Úgy érzem, ennyi idő elteltével simán, minden következmény nélkül meg tudnék inni egy-két pohár italt, de nem teszem, mert nem akarom kitenni magam semmilyen kísértésnek” – mondta a Bors érdeklődésére a mulatós sztár.