Lezárult a nyomozás MC Hawer 38 milliós tartozásának ügyében

Nincs nő, nincs sírás – akár énekelhetné Sub Bass Monster slágerét MC Hawer is, akinek exével gyűlt meg a baja, miután azzal vádolta meg, hogy 38 millió forinttal tartozik neki. Volt szerelme feljelentést is tett az ügyben.