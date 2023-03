MC Hawer alkoholizmusa legmélyebb időszakáról került elő egy videó

Nehéz szembesülni a múltunkkal, pláne, ha nem jó emlékeket idéz bennünk. Sokan mélyen elássák magukban a borzalmakat, és több évet is képesek semmissé tenni, de olyanok is akadnak, akik a saját rossz példájukkal szeretnének intő példát mutatni másoknak. Emlékezzenek vissza például Stohl Andrásra, aki a börtönből szabadulva járta az országot előadásával azzal a céllal, hogy a saját élettörténetét hitelesen elmesélve segíteni tudjon másoknak. Megmutatta, a legmélyebb pontról is fel lehet kapaszkodni, már ha akarjuk…

Huszonnégy éven át volt az alkohol rabja (Fotó: Bors)

Most hasonló cipőben jár MC Hawer is, aki csaknem huszonöt éven át volt az alkohol rabja. Egy időben annyira a lejtő aljára került, hogy zenésztársa, Miki már az formációjukat fel is bontotta, ami a megélhetését biztosította, csak leszokása után álltak újra össze. Nemrég lapunknak mesélt arról is, hogy számtalanszor megpróbált elvonókúrán szabadulni függőségétől, de minden alkalommal pár óra vagy nap után visszaesett.

Sokáig nem vettem komolyan. Az utolsó három évem rendkívül kritikus volt, a szervezetem egyre inkább nem bírta.

„Akkoriban a fiammal laktam, mindig volt velem valaki. Szerencsére akkor sem voltam egyedül, amikor az elvonási tüneteim miatt epilepsziás rohamokat kaptam. Egyszer csak leestem a székről, rángatóztam, habzott a szám. Legalábbis ahogy ezt utólag mesélték nekem, mert semmire nem emlékszem. Mindkét alkalommal a mentők egyenesen a zárt osztályra vittek” – emlékezett vissza a rettenetes időszakra.

Mindezek kellettek ahhoz, hogy észhez térjen. 2013. október elsején vonult újra elvonókúrára, és az utolsó nekifutásra sikerült. Most egy olyan videót osztott meg TikTok-oldalán, ami nem sokkal a bevonulása előtt készült. Alig bírt beszélni, szinte felismerhetetlenségig torzult, de azt mégis tudta, változtatnia kell. Ezt a felvételt tényleg elrettentő példának szánta, meg akarta mutatni, mit tud tenni az alkohol, ha nem ismerjük fel időben, és nem kérünk segítséget.

Csatornáján egy videósorozatot is indított, ahol azokról a nehéz időkről és sikertelen próbálkozásokról mesél, amibe az alkohol hajtotta.