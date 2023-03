MC Hawer megkongatta a vészharangot! Lehet, te is alkoholista vagy?

Azért mondom ezt el, mert tudom, hogy nagyon nagyon sok alkoholproblémával élő ember van, és szeretném, ha felismernék ők is a jeleket. Amikor elkezded szégyellni, hogy iszol, nem is akarod, hogy lássák, titokban iszol, akkor vagy alkoholista. És mindegy, hogy mit iszol, színtelen szagtalan piát, akkor is megérzik mert árad belőled az alkohol bűz.