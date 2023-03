Kulcsár Edina perre készül?

Kulcsár Edina nem bírja tovább! Úgy tűnik a várandós szépségkirálynőnél betelt a pohár, és ennek hangot is adott az Instagram-oldalán. Az újdonsült feleségnek nem felhőtlen a boldogsága, hiába mondta ki a boldogító igent. Az internet népe mégis inkább G.w.M és exe szócsatájával van elfoglalva.

A kommentelők közül sokan felhozták Edina fotója alatt, hogy látta-e azt a bizonyos interjút Nagy Melanie-val, melyben többek között szó volt arról a büntetőügyről is, melyben tanúként hívták be. Valaki azt is szóvá tette, hogy peren is gondolkozhatna a várandós szépségkirálynő, aki sokak megdöbbenésére megerősítette az elgondolást - írja a Ripost.

Természetesen ez fog történni, ahogy minden más platformmal szemben, akik így tettek. Semmi kedvem már ehhez az egészhez... De azért hagyni sem fogom magam, csak én nem a nyilvánosság előtt kívánom már ezt csinálni. Nem érdekel, ki és mit gondol, de akinek van egy kis esze és követi a történéseket, szerintem annak egyértelmű, hogy mi folyik itt. Annyira sajnálatos, hogy ilyen világot élünk

– fogalmazott Edina.