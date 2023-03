"Igazán jó kis roma csajszi lettél" - beilleszkedett új családjába Kulcsár Edina - Videó!

Kulcsár Edina és anyósa letarolta a netet, vagyis egészen pontosan a TikTok-ot! A két nő egy közös videót gyártott a platformra, melyen Edina L.L. Junior, Van nekem egy anyósom című dalára tátog, majd egy óriási puszit nyom G.w.M édesanyjának az arcára. Láthatóan nagyon jól kijönnek egymással, s ezt támasztja alá Valéria üzenete is, melyet menyének szánt.

A kommentelők szerint Kulcsár Edina igazi roma csajszi lett

Mindenkinek ilyen menyet kívánok

- írta két szívecske társaságában, ami a kommentelőket is meghatotta. Valaki azonnal meg is irigyelte a kapcsolatukat, míg egy másik hozzászóló azt emelte ki, hogy az egykori szépségkirálynő milyen jól beilleszkedett G.w.M családjába.

- Ritka az ilyen kapcsolat, szerencsés vagy.

Elég jól beilleszkedtél, igazán jó kis roma csajszi lettél

- írta.

"Tényleg roma csaj vagy?"

A csinos kismamától már korábban is megkérdezték, hogy roma vér csörgedezik-e az ereiben. Edina akkor úgy fogalmazott, hogy tudomása szerint nem, ámbár kicsit sem szégyellené, ha mégis. Sőt, azt is büszkén vállalja, hogy szerelme, G.w.M roma származású.

„Nem tudok róla, hogy az lennék, legalábbis a családom ezt mondja, de ki tudja. Ha az lennék, büszkén vállalnám. Azt is büszkén vállalom, hogy a szerelmem az. Végül is most is van bennem egy kicsi” - írta hónapokkal ezelőtt az Instagram-sztorijában Edina.