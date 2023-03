Hoppá! Napokon belül megszülethet Kulcsár Edina kislánya?

Kulcsár Edina tavaly nyáron jelentette be, hogy harmadik gyermekével várandós. A hír alaposan felborzolta a kedélyeket, ugyanis egyesek szerint túl gyorsan vállaltak gyermeket G.w.M-mel, tekintve, hogy akkor alig fél éve voltak együtt. Szerencsére Edináékat nem foglalkoztatták a negatív hangvételű kommentek, ők így is életük egyik legboldogabb időszakát élik. Ráadásul most már nem is kell sokat várniuk a legkisebb gyermek érkezésére.

Fotó: TV2

Kulcsár Edináék babája napokon belül megszülethet?

A szemfülesebb rajongók ugyanis kiszúrták, hogy Edina pocakja jóval lejjebb ereszkedett már. Ez pedig a hiedelem szerint azt jelenti, hogy már nincs sok a babavárásból, hiszen a magzat beékelődött a szülőcsatorna közelében. Persze, ez egyénenként változó lehet, hogy mikor történik meg a folyamat, de sokan biztosra vélik, hogy ez a várandósság végét jelzi.

Juj-juj... Nincs már lent az a pocóka?!

– írta valaki a fotóhoz, melyet Edina a minap osztott meg az Instagram-oldalán.

"Mikorra várod a babát? Látom leereszkedett a poci, lassan itt az ideje" – fogalmazott egy másik kommentelő.

Bár egy tavalyi interjúban a szépségkirálynő elárulta, hogy áprilisra van kiírva, a dátum nagyon gyorsan közeledik, így akár a kommentelők jóslata is beteljesülhet hamarosan.

Különleges nevet kap

Sok pletyka látott már napvilágot Edina születendő kislányával kapcsolatban. Például sokan tudni vélték azt is, hogy a friss házaspár milyen nevet választott a picinek, ám ezek a szóbeszédek gyorsan megdőltek. Legutóbb a kismama egyik alkalmazottja azt állította, a baba az Azra nevet kapja, ami bár nagyon különleges, s megannyi pozitív tulajdonsággal ruházza fel a viselőjét, mégsem ez lett a szülők választása. Ám a héten nagy bejelentésre készülnek...

Nem akartuk kifejezetten elárulni a születése előtt, aminek semmi különösebb oka nem volt, de most, hogy látjuk, mennyien érdeklődtök, akkor megosztjuk veletek hamarosan. Pont csináltatok neki valamit, amin rajta lesz a neve, szóval ahogy megérkezik a rendelésem, megmutatjuk nektek

– fogalmazott pár napja az Instagram-oldalán Edina.