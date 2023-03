Drámába fulladt a magyar énekesnő terhessége: felmerült, egészséges-e a baba

Antal Timiben mély nyomot hagyott az aggodalom, mert elárulta, hogy azóta is összeszorul a gyomra minden alkalommal, amikor ultrahangra mennek, mert fél attól, hogy valami rossz dolog derül ki. Ettől függetlenül már nagyon várja, hogy végre karjaiban tartsa a babát.

„Emmával és most Vencellel való várandósság alatt is úgy érkeztem minden ultrahangvizsgálatra, hogy biztos voltam benne, minden rendben lesz, hiszen másképp nem lehet. (Gondoltam.) Történt ez mindaddig, amíg Vencellel megéltünk 2 nagyon nehéz hetet, ugyanis nem volt 100%, hogy egészséges baba. Mint utólag kiderült, hála istennek minden rendben, viszont azóta teljesen átértékelődött bennem sok minden. Egyrészt az, hogy bizony de, velem/velünk is bármi megtörténhet, és, ami tulajdonképpen eddig is teljesen evidens volt számomra, hogy az egészség a legfontosabb. Most még inkább felértékelődött bennem az, hogy minden mást meg tudunk teremteni magunknak, de ezt nem. Az egészséget nem. Azóta mindig picit összeszorult gyomorral megyünk uh-ra, de most is mindent rendben találtak” – árulta el.