Agárdi Szilvi a közelgő esküvőjéről mesélt

Szilvire 2022 elején talált rá a szerelem Czerődi Gergő személyében. Mivel az énekesnő az elmúlt években sajnos már többször megégette magát a párkapcsolataiban, ezért csak óvatos léptekben haladtak előre. Eleinte sok rajongója aggódott amiatt, hogy a férfinak esetleg hátsó szándékai vannak és az ismertté válás reményében alakított ki kapcsolatot Szilvivel. Az idő bebizonyította, fel sem merült benne ilyesmi, sőt, az Instagram-fiókja továbbra is privát és a követői száma sem változott. Azt nem tudni, hogy mekkora szerepet játszott Szilvi megfontoltsága abban, hogy nemrégiben eljutottak életük egyik legnagyobb mérföldkövéhez.

Agárdi Szilvi a föld felett lebeg a boldogságtól, amióta Gergő megkérte a kezét

Fotó: Facebook

Néhány héttel ezelőtt az énekesnő boldogan jelentette be, hogy szerelme féltérdre ereszkedett és feltette neki a nagy kérdést.

Nagyon szeretjük egymást, ezt nem is tudnánk letagadni! De nem siettetjük a dolgokat. Mindenben szeretnék biztosra menni ez alkalommal

– mondta a Borsnak, ám akkor még fogalma sem volt arról, hogy Gergő mire készül.

Ezúttal is a Bors olvasóit avatta be a közelgő esküvője részleteibe. Többek között mesélt arról, hogy kitűzték az időpontot és azt is, milyen ruhára esett a választása. Sok menyasszony izgatottan képzeli el, vajon milyen lesz majd az esküvője, Szilvinek azonban sajnos a nagy napon is a képzeletére kell majd hagyatkoznia.

Néha azért átvillan az agyamon, milyen jó lenne látni mindezt. Hogy bárcsak láthatnám a saját esküvőmet…

– mondta az énekesnő kissé csüggedten, igaz, édesanyja nagy segítségére lesz abban, hogy elképzelje, milyen látvány tárul majd a vendégek szeme elé. Ahogy mondja, az anyukája kifejlesztette azt a képességét, hogy részletgazdagon átadja neki azt, amit lát. Ennek köszönhetően Szilvi lelki szemei előtt megelevenedik, hogy milyen környezet veszi őt körül.