Pitiáner dolgot csinált Zámbó Krisztián, rajtakapták a rendőrök

Zámbó Krisztiánnak eleinte nem tett jót, hogy édesapja elindult a siker útján. Mivel rengeteget koncertezett, csak kevés ideje jutott a kamaszodó fiára, és ennek meg is lett a böjtje. A fiatal énekes, most Hajdú Péternek mesélt a múltjáról, amire nem éppen büszke. Ez nem is csoda, hiszen kissrácként elindult a bűn útján.

Zámbó Krisztián kamaszként a bűn útjára lépett – Fotó: YouTube/Frizbi TV

„Már akkor is nehéz volt, amikor vendéglátózott”

„Akkor kezdtem elszállni, amikor édesapám sikeres lett, de nekem már akkor is elég nehéz volt, amikor még csak vendéglátózott és nem volt mellettem. Édesanyám hármunkat nevelt Csepelen egyedül” – mesélte Krisztián Hajdú Péternek a Frizbi TV stúdiójában.

Csepel akkoriban elég meredek hely volt. A maffiától kezdve a robbantásokon át, minden volt...

– fogalmazott az énekes, aki nem titkolja, hogy meggyűlt a baja a hatóságokkal.

„Elég komoly brigádokba keveredtem, az akkori alvilágban. Én pitiáner dolgokat csináltam. Lopkodtunk, meg betörtem egy lakásba, ilyesmi. Nem hoztam el komoly dolgokat. Inkább erkélyekre másztam be és bicikliket és Air Max cipőket vittem el. Be is vittek a rendőrök, vagyis ki-be járkáltam. Ezek nem is voltak igazi kihallgatások. Bevittek, rácsaptak a kezemre a rendőrök, aztán hazaküldtek. Egyszer betörtem egy általános iskolába is, de csak csínytevés volt...” – sorolta bűneit a ledöbbent Hajdú Péternek Krisztián.



A figyelem hiány vitte bűnbe

Zámbó Jimmy akkoriban már hatalmas sztár volt és mit sem tudott arról, hogy a kamaszodó fia többet ül a rendőrségen, mint mondjuk az iskolapadban.

Apu ezekről nem tudott, pedig szerettem volna, ha tudja mi van velem.

A rendőrök csak anyut értesítették, ő pedig elverte a fenekemet, mint az állat. Végül a tanulmányi eredményeim is romlani kezdtek és emiatt kellett apuékhoz költöznöm...” – árulta el a Frizbi TV-ben Zámbó Krisztián.