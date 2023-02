Zámbó Krisztián: Delhusánál sóherebb a világon nincs

Ma már Delhusa Gjon is tudja, hogy jobb lett volna, ha nem kotorászik a múltban és nem vádolja meg 9 milliós tartozással a 22 éve elhunyt Zámbó Jimmyt, hiszen ő ugyan már nem cáfolhatja az állításait, de a fiai még kiállhatnak érte. Nos, mint ismeretes, Zámbó Krisztián meg is tette, nem is egyszer. Sőt, pénteken ismét terítékre kerül a téma, hiszen a Frizbi TV felvételén Hajdú Péter is felhozta a témát, ami a fiatal énekes számára felér egy vörösposztóval.

Hogy is volt ez a 9 millió?

Ahogy a műsorvezető bedobta Delhusa nevét, Krisztián gúnyosan felnevetett, majd mesélni kezdett - írja a Bors.

"Én felhívtam Delhusát, miután ez a sztori lejött. Ő ugye azt mondta, hogy apunak nem ment jól az utolsó éveiben, ezért kért tőle pénzt. Könyörgöm, dupla sportcsarnok, telt ház! Gyémánt -és platinalemezek, másfél milliós eladás… Volt neki pénze!"

Elég szép összegeket örököltem én is és a család is

– kezdte láthatóan feldúltan Zámbó Jimmy fia.

Kétszer annyit ígért...

Zámbó Krisztián pontosan emlékszik a történetre és az ő verziója köszönőviszonyban sincs Gjoniéval.

"Hozzá kell tennem, hogy édesapám eleinte nagyon elismerte Delhusát, mint énekest. Anno felkérték őket, hogy énekeljenek egy duettet az árvízkárosultak javára készülő lemezre. Apu akkor már nem volt a Magneotonnál, mert lejárt a szerződése és saját maga kezdte csinálni az anyagait a Jankai Bélával."

Delhusa mondta neki, hogy menjen át az ő kiadójához, mert kétszer annyit fizet neki, mint amennyit korábban a Magneotontól kapott

– mesélte Zámbó Krisztián, aki ezután bevitte a mélyütést Gjoninak.

"Aki ismeri Delhusát, az tudja, hogy nála sóherebb a világon nincs és nem is volt. Tőlem mondhat ő bármit, meg be is perelhet, ezt nem csak én, hanem nagyon sokan mondjuk. Van én nekem olyan sztorim, amit ha elmondanék, szerintem elég nagy problémába lenne. De soha nem fogom elmondani, mert megígértem neki" – jelentette ki Krisztián.



Delhusa nem az a típus volt...

A fiatal énekes ugyan a fent említett kellemetlen titkot megtartotta magának, de egy másik történetet azért elmesélt, ami szintén nem vet épp jó fényt az albán származású zenészre.

"Amikor felvették azt a bizonyos duettet, Delhusa meghívta aput és a Jankai Bélát egy kajálásra. Apu ugyan nem ivott, mert vezetett, de a Béla és a Delhusa igen. Gjon valamiért elment a bárpulthoz és többet nem is ment vissza az asztalhoz."

Végül jött a pincér, hozta a számlát és apu fizette ki.

"Majd a pultnál látták Gjonit, amint iszogatott. Érkezett egy úgymond „exkluzív” hölgy, akivel el is ment. Ezután megint kaptak apuék egy számlát, amit a Jankai fizetett ki. Apu akkor mondta, hogy ez a Delhusa egy nem jó fej csávó. Ebből is látszik, hogy nem az a típus volt, aki kivett volna szekrényből 9 millió forintot" – mesélte a ledöbbent Hajdúnak Zámbó Krisztián.