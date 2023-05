Próbáld ki, milyen a do-in, a japán jóga!

Alapjai Kínából kerültek át az ősi Japánba, ahol évszázados formálódása, fejlődése után már Do-in néven ismerhette meg a világ.

Fotó: Facebook

Sokszor ösztönösen is végzünk olyan gyakorlatokat, amelyeket a Do-in is tartalmaz: reggelente jóleső nyújtózkodást, arcunk átdörzsölését, ha frissülni szeretnénk vagy megérintjük, masszírozzuk testünk egy-egy izmát, pontját, ha fáj valamink.

Könnyen tanulható és elvégezhető mozgásforma. Rendszeres gyakorlásával elérhetjük, hogy testileg-lelkileg egészségesebbek legyünk, közérzetünk javuljon. A mozdulatokat mindenki saját képességei szerint végezheti. Orvosukkal történt konzultációt követően azok is belekezdhetnek a Do-inba, akik ritkán végeznek aktív testmozgást vagy nehezebben mozognak.

Időpont: minden szerdán 13.30

Helyszín: Újbudai Önkéntes Koordinációs és Módszertani Központ (1112 Budapest, Kérő u. 3.)

Az Újbuda 60+ Kedvezménykártyával rendelkezők számára a foglalkozás ingyenes!