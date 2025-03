Gulácsi Péter rekordért, Orbán Willi újabb eksztázisért küzd

Végletekig kiélezett csatát vív az RB Leipzig a szakmai és gazdasági szempontból is alapvető cél, a Bajnokok Ligája-szereplést érő helyezés eléréséét. A Gulácsi Pétert és Orbán Willit is foglalkoztató német futballklub rövidke történelme tán legmélyebb krízisét éli, de még elérheti az első négy hely valamelyikét. Csak a nagy tülekedésben, a Bundesliga-szezon utolsó kilenc fordulójában már keveset hibázhatnak a lipcseiek – erre szombaton (18:30, tv: Match 4) a Bajnokok Ligája-negyeddöntős Borussia Dortmund elleni rangadón kéne megtörniük az egy hónapja tartó nyeretlenségi sorozatukat.

Orbán Willi (háttal) és Gulácsi Péter: újra ünnepelnének a Dortmund elleni kulcsmeccsen / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Jelenleg egyik csapat sem remekel a bajnokságban: Gulácsiék a 6., vendégeik a 10. helyen állnak a tabellán. A BL-ben ellenben Marco Rose vezetőedző jelenlegi gárdája szerepelt le (hét vereség mellett csak egy meccset nyert), a Dortmund ellenben a Barcelona elleni negyeddöntőig menetelt. A 2025-ben lejátszott tíz Bundesliga-mérkőzéséből csak kettőt megnyert RB Leipzig magyar válogatott ikonjai közül a csapatkapitány, Orbán Willi elmondta: a folytatásban már nem fér bele sok pontvesztés.

„Az állás nagyon szoros a tabellán, és a meccsek ezután sem lesznek egyszerűbbek. De nem idegeskedünk, az utóbbi évekből jól ismerjük ezt a helyzetet.”

Meg fogjuk oldani. De tudjuk, hogy sokat már nem hibázhatunk

– mondta a Gulácsihoz hasonlóan 2015 óta Lipcsében szolgáló védő, aki a Dortmund ellen akár a gyengélkedő támadóknak is besegíthet a gólszerzésben.

Legalábbis Orbán eddig már kétszer betalált az ellenfél kapujába. A 2016-os élvonalba jutásuk óta kiegyenlített a párharc mérlege, de az 54-szeres magyar válogatott bekk az előző három szezonban hatból ötször győzelmet ünnepelhetett. 2022 szeptemberében már a 6. percben megadta az alaphangot a BVB 3-0-s hazai legyőzéséhez (a gólját az a Szoboszlai Dominik készítette elő, aki aztán a második találatot jegyezte). Ennél is emlékezetesebb volt Orbán számára a két csapat 2023 áprilisában lejátszott lipcsei Német Kupa-negyeddöntője: akkor a 98. percben szerzett kontragóljával biztosította be a továbbjutást – és ahogy a klub hivatalos honlapja most emlékeztetett rá: az „eksztázist a mágikus kupaéjszakában” –, amit később kupagyőzelemmel koronáztak meg.