Máris beleszálltak a törökök a magyar válogatottba

Nagyok voltak az elvárások, de nem hozza a számokat – foglalható össze a török Damga hírportál cikke Sallai Rolandról, a Galatasaray magyar válogatott labdarúgójáról. A Csakfoci szúrta ki, hogy a "Sallai-sokk a Galatasarayban" című írásban máris kritizálják a 27 éves támadót, pedig csak két hónapja szerződtették a német Bundesligában szereplő Freiburgtól.

A magyar válogatott Sallai egyelőre gól és gólpassz nélkül áll a Galatában Fotó: ANP

A török sztárklub az átigazolási időszak véghajrájában igazolta le Sallait, miután távozott Kerem Aktürkoglu (a portugál Benficához) és Wilfried Zaha (a francia Lyonhoz). Csakhogy az értékelés szerint eddig "a magyar futballista nem tudta elérni a tőle elvárt gólszerzést, és a játéklehetőséget is nehezen kapja meg". Pedig a több poszton bevethető, immár 58-szoros magyar válogatott légiós az előző szezonban 8 góllal és 4 gólpasszal segítette a Freiburgot. Hasonló mérleget vártak tőle a Galatánál is, de eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.

A válogatottban jobban megy Sallainak

Hat török bajnoki mccsen összesen 355 percet játszott, de sem gólt nem szerzett, sem gólpasszt nem adott. Az Európa-ligában pedig azért nem szerepelhet, mert a nevezési határidő után igazolták le. Mindehhez képest drága volt: a négy részlere bontott, 6 millió eurós vételárán felül, 2028-ig évente 2,5 millió eurós fizetést is adnak neki, így összesen 16 millió euróba (6,6 milliárd forint) kerül Sallai az isztambuliaknak – és a summából eddig vajmi keveset "törlesztett".

Ehhez képest a magyar válogatottban októberben pontot érő gólt szerzett Hollandia ellen (1-1).

Sallai Roland legközelebb szombaton (17:00), a Bodrumspor vendégeként bizonyíthatja a Galatában, hogy megérte a pénzét. A magyar válogatott tagjaként pedig jövő március 20-án és 23-án, a Nemzetek Ligája osztályozóján mutathatja meg a tudását a törökök ellen (a párharc tétje a mieink számára az A-ligában maradás lesz).