Óriási botrány az öltözőben, Pintér Attila káromkodva szidta a játékosait

Borzalmasan kezdte munkáját a Vasas élén Pintér Attila. A korábbi magyar szövetségi kapitány augusztusban váltotta Gera Zoltánt a kispadon, a cél pedig egyértelmű: az angyalföldi klubnak vissza kell jutnia az élvonalba. Az eddig látottak nem ígérnek könnyű menetelést a szezonra: a piros-kékek tizenegyespárbajban búcsúztak a Magyar Kupából a Nyíregyháza ellen, ez az a meccs, amely még védhető is, benne van a pakliban... A Soroksáron 3-2-re elveszített bajnoki, és a Mezőkövesd elleni hazai 1-2 után azonban már elfogynak a szavak. Illetve vannak jelzők, csak azok nem tűrik a nyomdafestéket - ilyenből hangzott el hétfőn éjszaka a Vasas öltözőjében.

Pintér Attila nem ilyen nyitányt tervezett Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A hétfői vereség után Pintér Attila az M4 Sportnak még visszafogottan nyilatkozott, próbált uralkodni magán.

"Amíg ilyen gólokat kapunk, ez a csapat nem fog tudni nyerni. Megvoltak a lehetőségeink, szerencsénk sem volt. Magunknak rúgtuk mindkét gólt, az elsőnél és a másodiknál is óriásit hibáztunk. Csapatszinten megvoltak a lehetőségeink. Előbb-utóbb jön is a siker, de amíg ilyen gólokat kapunk, nem fog jönni"

- mondta Pintér, aki csak arról nem szeretett volna beszélni, miért cserélte le a szünetben kapusát, Jova Leventét. Az elmondottak alapján sejthető volt, miért kapta le a Ferencváros korábbi játékosát.

Információnk szerint ezután keményített be a korábbi magyar szövetségi kapitány. Pintér Attila az öltözőbe visszatérve trágár módon, káromkodva minősítette játékosait, úgy tudjuk, többeket vérig sértve. Köztük saját fiát, Pintér Filipet is, aki csereként állt be a találkozón.

Pintér Attila igazat adott a játékosának

Teljes a botrány a Vasasnál, nem csak Pintér Attila nyilatkozott a meccs után, a gólszerző Urblik József is olyan hangot ütött meg, melyet csapatsportágban elvétve hallani.

NB II-es játékosok vagyunk, ennyi. Ha nincs minőség, legyen akarat, de ha egyik sincs, az felháborító. Gyengék vagyunk. Talán az hozhat változást, ha három-négy embert elküldünk

- mondta Urblik, s úgy tudjuk, ezzel egyetért Pintér Attila is.

A Vasas jelenleg a 11. helyen áll az NB II-ben, de csak öt pontos a lemaradás az éllovas Kozármisleny mögött