Szoboszlaiék rossz hírt kaptak; a Fradi jövője azonnal eldőlt

Július 1-jétől lett a holland Arne Slot hivatalosan is a Liverpool focicsapatának menedzsere, egyelőre azonban senkit nem kápráztat el a szakember, valamint az új sportigazgató, Richard Hughes. A klubtól eddig ugyanis csak távoztak játékosok, összesen tizenketten, Szoboszlai Dominik és társai ugyanakkor arra is várnak a szurkolókkal egyetemben, hogy végre igazoljon is a gárda. Ez ügyben érkeztek a napokban jó hírek, azonban azokat hamar megcáfolták.

A hét elején még úgy tűnt, hogy a Liverpool megszerzi a japán Kubo Takefuszát a Real Sociedadtól, a 23 éves szélsőért 60 millió eurót (22 milliárd forintot) ajánlottak a Vörösök. A hírek arról szóltak, hogy a baszk csapat hajlandó volt az alkura, s a csatár, aki a Barcelona akadémiáján nevelkedett, de hivatalosan volt a Real Madrid játékosa is, Szoboszlaiék új csapattársa lehet. Ekkor szólalt meg „minden titkok tudója”, Fabriziano Romano újságíró, aki gyorsan lehűtötte a kedélyeket.

A teljes cikket ide kattintva olvashatod el.

Szoboszlai Amerikában túrázik a csapattal Fotó: NurPhoto via AFP

Elég hamar eldőlt, hogy a Ferencváros focicsapata ott lehet idén is valamelyik európai kupasorozat főtábláján. A gárda a Bajnokok Ligája második selejtezőkörében hazai pályán 5-0-ra győzte le a The New Saints gárdáját, s gyakorlatilag ezzel el is döntötte a továbbjutást. Így legrosszabb esetben a Konferencialiga csoportkörében szerepelhet a csapat, de a terv természetesen az, hogy a klub története során harmadszor is a BL-be jusson.

A teljes cikket ide kattintva olvashatod el.

Fotó: Ripost

Sergio Pérez Imola óta nem találja a ritmust a Forma–1-ben, a Magyar Nagydíj volt zsinórban a hetedik olyan hétvégéje, ahol borzasztóan leszerepelt. A mexikói még az időmérő elején törte össze a Red Bullját, ami miatt a 16. helyről kellett felküzdenie magát a futamon. A jó stratégiának köszönhetően végül a hetedik pozícióban intették le, de a Red Bull teljesítményét látva ez sem nevezhető elfogadható eredménynek.

A mexikói pilótával a csapat ugyan két évre hosszabbított idén, de ez könnyen lehet, hogy már a Belga Nagydíj után fel lesz bontva, mivel a 34 éves versenyző nem tudta teljesíteni az egyik legfontosabb kritériumot.