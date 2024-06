Szoboszlaiék alaposan beszóltak; Szalai lebukott

A magyar labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki szereplését óriási várakozás előzte meg, Marco Rossiék azonban váratlanul könnyed vereséget szenvedtek Svájc ellen (1-3) az első csoportmérkőzésen. Az optimista szurkolók rendkívül csalódottan élték meg a történéseket, és nem fogták vissza magukat. A Ripost a Facebook-oldalán kérdezte meg a rajongókat arról, hogy mi üzennének a csapatnak a Németország elleni találkozó előtt: „Rossinak jöjjön meg az esze, és addig el se kezdje a meccset, amíg a Szalait ki nem teszi a csapatból. Eltévesztette a sportágat a kisgyerek” – írta az egyik népszerű komment.

Nagyon csalódottak voltak a szurkolók a Svájc elleni összecsapás után Fotó: Koncz Márton

Szalai ki is került a kezdőből (helyette Dárdai Márton játszott), a válogatott pedig jóval biztatóbb játékot mutatott, ám ez sem volt elég ahhoz, hogy sikerüljön a pontszerzés Németország ellen (0-2). A mérkőzést vezető Danny Makkelie a németek első góljánál nem ítélt Ilkay Gündögan lökésénél szabadrúgást, valamint a találkozó utolsó perceiben nem ítélt tizenegyest kezezés után a magyar válogatottnak. Marco Rossi a lefújást követően a mérkőzés leggyengébbjének nevezte a bírót, Szoboszlai Dominik pedig inkább nem akarta kifejteni a véleményét, nehogy bajba kerüljön.

Szalai Ádám 2022-ben, a nagyszerű Nemzetek Ligája szereplés után vonult vissza a válogatottól, később pedig a profi futballtól. A Real Madrid ificsapatában is megfordult támadó élete tele van érdekességekkel, amiket a Life szedett össze. Nemcsak a futball szerelmese, de imádja a zenét is! Kedvenc előadói közé tartoznak Ed Sheeran és Adele. Nagy állatbarát, és rendszeresen támogat különböző állatvédelmi szervezeteket. Szívesen videójátékozik, és társasozik barátaival. Szereti az aktív kikapcsolódást is, például a túrázást és a természetjárást.