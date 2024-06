Tisztességtelen rásegítés: Rossi és Szoboszlai is rendesen kipakolt a bíróról

Svájc (1-3) után az aranyesélyes Németországtól is kétgólos (0-2) vereséget szenvedett a magyar labdarúgó-válogatott az Európa-bajnokság A csoportjában. Mégis micsoda különbség volt a két meccs között! Míg múlt szombaton a 60 percnyi gyenge teljesítmény, most a kimaradt helyzetek (és némely kétes játékvezetői ítélet) miatt bosszankodhattunk. De főleg azért, hogy a nyitómeccsen nem így kezdett Marco Rossi csapata!

Marco Rossi elismerte, hogy jobbak voltak a németek, de a szerencse és a bíró is velük volt Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP



A lefújás után a vereség miatt szomorúan, de a folytatás tekintetében még bizakodóan nyilatkoztak a mieink. A szövetségi kapitány és a csapatkapitány sem ment el szó nélkül a játékvezetői és VAR-ítéletek mellett.

Ma büszke lehetek a csapatra, 100 százalékig küzdöttünk, elvégeztük a munkánkat, teremtettünk helyzeteket, de a szerencse nem állt mellénk. És persze Németország az Németország. Megérdemelték a győzelmet a hazaiak, de az, ahogyan megnyerték a meccset, azt kicsit tisztességtelennek tartom.

Nem szeretem kommentálni a játékvezetést, de mindenki látta, mi történt. És ezen a legmagasabb szinten ez nem megengedhető. Ugyanolyan szituációt ellenkezőleg ítélt meg az egyik és a másik tizenhatoson belül. Nem hiszem, hogy Németországnak szüksége van egy ilyesfajta rásegítésre. De azt kell mondjam, ma a spori volt a leggyengébb a pályán. Egyértelmű szabálytalanság volt, tisztán látszott, hogy (Orbán) Willit megtolta Gündogan

– utalt Rossi a németek vezető gólja előtt történtekre, a meccs előtt még az ellenfél táborában kritizált holland Danny Makkelie játékvezető és a videobíró ténykedésére.

– Persze nyilván nem csak emiatt veszítettünk, de ezért is. Egy játékvezető legyen követekezetes! Tényleg nagyon jó a német válogatott, de mi is teremtettünk helyzeteket, és ahogy akkor is elismertem, ha mellettünk volt, ma hadd mondjam: elpártolt tőlünk a szerencse. De amíg élünk, remélünk! Így kell hozzáállnunk az utolsó mérkőzéshez is, és győzni Skócia ellen, még ha az sem lesz egyszerű!

Szoboszlai Dominik elárulta: a Svájc ellen elrontott Eb-rajt után volt egy megbeszélésük a játékosoknak. Ennek volt az eredménye a németek elleni hozzáállás.