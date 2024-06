"Rossinak jöjjön meg az esze" - szurkolók üzentek a válogatottnak

Ha csak az első forduló eredményeit nézzük, akkor akár legyinthetnénk is az esélyeinkre. A németek 5-1-re alázták meg Skóciát, mi 3-1-re kaptunk Svájctól. Ahhoz, hogy megmaradjanak reményeink a nyolcaddöntőre, a legrosszabb esetben is csak egy szoros vereség fér be ma este (18.00, M4 Sport). Utána persze Skóciát kellene legyőzni lehetőleg minél fölényesebben.

A csapat fogadkozik a meccs eőtt Fotó: Szabó Miklós

Persze szó sincs arról, hogy esélytelen lenne a magyar csapat. Manuel Neuer, a németek kapusa is arról beszél, hogy nem szabad lenézni Marco Rossi együttesét. Nem véletlenül, a németek legutóbb 70 éve, a fájó emlékű vb-döntőn győztek le minket tétmeccsen. A két csapat utolsó három mérkőzéséből két döntetlen mellett egyet megnyertek Szoboszlai Domnikék.

A Ripost Facebook-oldalán számos válasz jött arra a kérdésre, vajon a szurkolók mit üzennek a csapatnak a nagy meccs előtt. Többségében buzdító bejegyzések mellett akadnak kritikus, lemondó vélemények is.

Van aki szerint a svájciak elleni fő bűnbak nem más, mint a védő Szalai Attila.

Rossinak jöjjön meg az esze, és addig el se kezdje a meccset, amíg a Szalait ki nem teszi a csapatból. Eltévesztette a sportágat a kisgyerek

- mondta egy drukker, aki nyilvánvalóan Dárdai Mártonnal helyettesítené a betliző játékost.

Van olyan, aki a focipálya helyett mással bízná meg a labdarúgókat:

Tudok nekik egy jó munkahelyet, igaz, szinte semmi fizetésért, de cserébe 12 órát állhatnak a pályán, a szalag mellett! És még el sem kell hagyni az országot!

Sokan az akaratot hiányolták Svájc ellen:

Menjetek inkább aratni, a búza megadja magát.. Veszteni a sportban mindig lehet, de lelketlenül játszani BŰN...

Szerda este Marco Rossi összeállításából, illetve a taktikából ki fog derülni, mi az, amiben változtat a szakember a svájci meccshez képest.