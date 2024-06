Fél percet késett az Eb-ről a címvédő: túlélték az olaszok a villámcsapást

A címvédő olasz labdarúgó-válogatott hátrányvól fordítva, 2-1-re legyőzte Albániát a németországi Európa-bajnokság második játéknapjának utolsó meccsén.

Barella góljával gyorsan fordítottak a 22 másodperc után hátrányba került olaszok Fotó: AFP

Pedig Luciano Spalletti szövetségi kapitány csapata villámgyorsan hátrányba került. A dortmundi stationban óriási létszámfölényben lévő albán szurkolók már 22 másodperc múltán ünnepelhettek: Dimarco rossz bedobása után a Sassuolóban légióskodó Nedim Bajrami lőtt a rövid felső sarokba (0-1).

Szoboszlai Dominiké és Lamine Yamalé után újabb tehát máris újabb rekordot hozott az Eb, hiszen ez volt minden idők leggyorsabb gólja a kontinenstorna 1960 óta íródó történetében!

Buteur après 22 SECONDES, Nedim Bajrami a inscrit le but 𝗹𝗲 𝗽𝗹𝘂𝘀 𝗿𝗮𝗽𝗶𝗱𝗲 de l’histoire de l’Euro ! 🇦🇱⚡️ pic.twitter.com/ys00NWhvtw — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 15, 2024

Az Eb-ről tehát szűk fél percet késő olaszok is gyorsan magukhoz tértek az albán "villámcsapásból". Dimarco hibáját interes klubtársai tették jóvá: a 11. percben Alessandro Bastoni egyenlített szöglet utáni fejesből (1-1), öt perccel később pedig már fordított is a címvédő Nicoló Barella lövésével (2-1). Centik híján negyedik klubtársuk is összehozott egy gólt a szünetig, de Frattesi csak kapufáig jutott...

A második félidő már közel sem hozott olyan viharos perceket. Az olaszok jobbára tartották a labdát és támadgattak – már nem olyan nagy meggyőződéssel. Az albánok pedig keresték a labdát és ha nagyritkán elcsípték, gyors ellentámadásokkal próbálkoztak, de az ellenfél tizenhatosáig is alig jutottak el – kivéve a 90. percben, amikor Donnarumma védett Manaj helyzeténél.

A csoport másik meccsén Spanyolország 3-0-ra legyőzte a helyzetei sorát elpuskázó, még 11-esből is gólképtelen horvátokat.

A B csoport állása: 1. Spanyolország 3 pont (3-0), 2. Olaszország 3 (2-1), 3. Albánia 0 (1-2), 4. Horvátország 0 (0-3).