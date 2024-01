Fontos bejelentést tett a Fradi Konferencia-liga ellenfele

Csoportmásodikként a Ferencváros továbbjutott a Konferencialiga egyenes kieséses szakaszába, ahol az Olympiakosz lesz az ellenfele. Az odavágót február 15-én, a visszavágót február 22-én rendezik. A téli átigazolási időszak hamarosan lezárul, a görög együttes pedig fontos bejelentést tett a jövővel kapcsolatban.

Nem tervez további átigazolásokat a Fradi Konferencialiga ellenfele Fotó: MTI/MTVA

Evángelosz Marinákisz, a klub tulajdonosa egy rádióműsorban erősítette meg, hogy a csapat már nem tervez új játékosokat hozni az alakulathoz, illetve távozók sem lesznek - szúrta ki az Üllői129. Az Olympiakosz meglehetősen aktív volt januárban, és több neves futballistát is sikerült Athénba költöztetniük.

A kedvenc „vadászterület” a portugál élvonal volt, innen négy új futballista érkezett. A védelem tengelyébe a 24 éves David Carmo jött, akinek értékét 14 millió euróra becsüli a Transfermarkt, ezzel rögtön a keret legdrágább játékosa lett. Nelson Abbey szintén a védősorban jelenthet majd erősítést, ám vele valószínűleg inkább kiegészítőemberként számolnak majd, a 20 éves bekk az angol harmadosztályt hagyta ott a görög sztárcsapatért.

A középpálya közepét két portugál játékos, André Horta (Braga) és Chiquinho (Benfica) rázza majd fel. A korábbi nagy ígéret, az Monacóban és az Atletico Madridban is megforduló jobbszélső, Gelson Martins itt próbálja újra felépíteni magát, a tavalyi portugál liga góllövőlistáján negyedik helyen végző Fran Navarrónak pedig eddig nem jött be a portói kaland, most az Olympiakosznál lendülne formába.

A hat érkező mellett négyen távoztak, a kölcsönvett Gustavo Scarpa a Notthingham Foresthez tért vissza, Ola Solbakken (AS Roma) és Nicolás Freire (UNAM Pumas) mellett a jobbhátvéd Athanasziosz Andrutszosz (Osnabrück) hagyta ott az együttest.

A Ferencváros eddig három új érkezőt jelentett be, Habib Maiga a francia élvonalbeli Metztől, Kenan Kodro a Fehérvártól, Edgar Szevikjan pedig a Nyizsnyij Novgorodtól került a 34-szeres magyar bajnokhoz.