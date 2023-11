Továbbra is jóval közelebb áll a kiesőzónához a Hertha, mint az élmezőnyhöz a Bundesliga második osztályában. Dárdai Pál együttesének szombaton volt esélye a javításra a Karlsruhe ellen, de elszalasztotta. A berliniek a szünetben 2-1-re vezettek, majd a második félidőben több olyan lehetőséget is kialakítottak, amelyekkel lezárhatták volna a meccset. Végül az elpuskázott helyzetek megbosszulták magukat, a Karlsruhe a 81. percben 2-2-re mentette a találkozót Dárdaiék ellen – az edző fia, Dárdai Márton kezdőként kapott lehetőséget, édesapja, a 70. percben lecserélte.

Dárdaiék nem tudnak kitörni a középmezőnyből Fotó: Soeren Stache

Dárdai együttese egy hete is döntetlenre zárt, a legutóbbi négy bajnoki fellépésén csak egyszer győzött, így nem tudott javítani a helyzetén. Még mindig közelebb áll a kiesőzónához, mint az élmezőnyhöz: a Hertha 13 fordulót követően a 12. helyet foglalja el, mindössze négy ponttal előzi meg az osztályozós pozícióban szerénykedő egykori sztárcsapatot, a Schalkét.

Nem véletlen, hogy Dárdai Pál kifakadt a Karlsruhe elleni meccs után, úgy tűnik, talán már beletörődött abba, hogy esélyük sincs kitörni a középmezőnyből.

„Az elején elpazaroltunk huszonöt percet, ez megengedhetetlen. Utána mentálisan talpra álltunk, sok helyzetünk volt, a második félidőben eldönthettük volna a meccset, akár 3-1 vagy 4-1 is lehetett volna az állás nekünk. Sajnos azonban a végén akár ki is kaphattunk volna, egy ilyen meccsen a végjáték nagyon rosszul is elsülhet. A legutóbbi két fordulóban két pontot szereztünk, kettőt-kettőt elhullajtottunk. Javítanunk kell, és a nyomás alatt teljesítenünk” – fogalmazott Dárdai Pál, amit a Magyar Nemzet idézett.

A folytatásban sem vár könnyebb feladata a Herthára, amely a válogatott meccsek után, november 24-én, a negyedik helyezett Hannover otthonában lép fel.