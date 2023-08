„Ez így nem igaz!” – itt a reakció a Fradival kapcsolatos pletykára

Négy megnyert meccs után a júliusban kinevezett Máté Csaba is elveszítette első találkozóját a Ferencváros kispadján. A szakember Sztanyiszlav Csercseszov menesztése után ugrott be megmentőként, s eddig fejlődött is vele a csapat. A Konferencialigában az ír Shamrockot 6-0-s összesítéssel ütötte ki a gárda, egy hatost rúgtak a zöld-fehérek Máltán a Hamrunnak is, a bajnokságban pedig 5-3-ra nyertek a Fehérvár otthonában. Ezek után jött a vasárnapi, Puskás Akadémia elleni haza. 2-1-es vereség.

A Ferencváros találatát Lisztes Krisztián szerezte Fotó: László Balogh

Máté Csaba a meccs után kitért arra, a kupameccsről hazatérő együttesen próbált frissíteni:

Azt gondolom, elég bő a keret ahhoz, hogy tudjunk változtatni bizonyos szituációkban, a változtatásnak egyszerű oka volt, csütörtökön játszottunk, most vasárnap van, egy nappal kevesebb a pihenő, mint amikor vasárnapról csütörtökre van a következő mérkőzés, azért sokat voltak pályán a játékosok, volt, aki sérülésből jött vissza, mindenkinél egyénileg kell megvizsgálni, hogy ki miért játszott, ki miért nem játszott. Ez a mi felelősségünk, mi állítottuk össze így a csapatot

- mondta a szakvezető, akivel elégedett a klubvezetés, de nem tudni, meddig maradhat ő a főnök.

Szerb sajtóhírek szerint nem kizárt, hogy olyan edző érkezik a Fradihoz, aki komoly játékosmúlttal rendelkezik. A szerb Dejan Sztankovics 2010-ben BL-t nyert az olasz Interrel. A szerb lapok szerint Sztankovics és az FTC szinte már mindenben megállapodott egymással, a budapesti klubbal kapcsolatban mindig jól értesült ulloi129.hu internetes oldal szerint:

Ez így nem igaz

A Fradi legközelebb csütörtökön játszik a Konferencialigában, az idegenbeli 6-1-es siker után szinte biztos a továbbjutás a Hamrun ellen.

Strand a lelátón

Egyedülálló kezdeményezés volt vasárnap este a Ferencváros-Puskás Akadémia meccsen. A haza tábor felhívására a drukkerek a B-középbe strandfelszerelésekkel érkeztek. Volt itt minden: fürdőgatya, törölköző, matrac, úszógumi és guminő.