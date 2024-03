Hózápor és riasztás: hétvégére elromlik az idő

A hétvégén búcsút inthetünk a 20 fokhoz közeli csúcsoknak, szombat délután ugyanis egy markáns hidegfront éri el hazánkat. Ennek mentén többfelé várható eső, zápor, a Dunántúlra zivatart is jósolnak a meteorológusok.

Fotó: Pexels

A hidegfront megérkezése után gyorsan visszaesik a hőmérséklet, a Dunántúl északi felén 10 fok alá zuhannak a maximumok. A hőérzetet tovább fogja rontani a feltámadó szél is, amely nagy területen megélénkül, és viharos lökések is kísérhetik északnyugaton és a Balaton térségében. A HungaroMet három észak-nyugati vármegyénkre adott ki emiatt elsőfokú figyelmeztetést, de a zivatarveszély miatt is citromsárga riasztás van érvényben Győr-Moson-Sopron területén.

Grafika: met.hu

A Köpönyeg előrejelzése szerint szombaton a nap első felében még többórás napsütésre számíthatunk, majd délután északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé ered el az eső. Estétől megerősödik az északnyugati szél. 15 és 20 fok közé melegszik a levegő.

Vasárnap eleinte erősen felhős lesz az ég, és többfelé várható eső. Délután aztán északnyugat felől csökken a felhőzet, ekkor záporok alakulnak ki (a hegyekben akár hózápor is lehet). 9–14 fok közé csökken a hőmérséklet. Nagy területen lesz erős az északnyugati szél.

Ráadásul az orvosmeteorológus szerint a frontérzékenyek foghatják majd a fejüket: a reggeli hideg idő és a megélénkülő szél miatt az arra érzékenyeknél fejfájás, a mozgásszervi betegségekben szenvedőknél ízületi fájdalom jelentkezhet – figyelmeztet Pukoli Dániel.