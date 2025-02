ZUI: Részegítő ízek a belvárosban

A Kazinczy utcai Zui egy olyan reggeliző-ebédelő hely, ahol párosították a Bubble tea kínálatot a klasszikus és az ázsiai egzotikus brunch ételek színes és fantáziadús választékával. Maga a keleti név is sokatmondó, hiszen a jelentése: részeg. Ami annyit tesz: ha itt kóstolgatsz, "megrészegedsz" az általad összeválogatott ízek harmóniájától és könnyen függővé válhatsz!

Zui bőségtál-válogatás Fotó: Fodor Erika

A különleges reggeliző hely a kortárs, egészséges nyugati reggeli és a tradicionális Bubble tea, a kínai tea és a koktélok világát ötvözi, hogy ki-ki kedvére válogathasson egyéni ízvilága, beállítottsága vagy éppen napi hangulata szerint a különféle gasztrokulturális élményekből.

Avokádós toast Fotó: Fodor Erika

Az ínycsiklandó falatok között találunk bagelt, különféle töltésű croissant-okat, toastokat tucatnyi bubble tea, frappé, valamint smoothie társaságában. Az italok növényi változatokban is kérhetők.

Zui Bubble Tea Fotó: Fodor Erika

A bubble teák széles választéka, káprázatos színei mellett a pékáruk magas minőségére is külön odafigyelnek, mindent a jól bevált pékségből hoznak, ahogy a Dumpling is kézműves termék. Állandóan frissülő ebédmenüvel is készülnek azok számára, akik hagyományos meleg ételt ennének.

Csirkés Dumpling friss salátával Fotó: Fodor Erika

ZUI: a különlegességek tárháza

Ottjártunkkor a vendégek az avokádós, füstölt lazacos bagelt, csirkés Dumplingot, avokádós toastot, áfonyás gofrit, barnacukros matcha lattét, kókusztejes cheese mango és strawberry frappét kértek, és egy nagy adag berrys Smoothie-t kóstoltak.