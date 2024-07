„A fagylaltkészítés számomra művészet" – Magyar lett a világ legjobbja, az olaszokat is lefőzte

Ha azt jelentené a fagylaltkészítés, hogy levesz egy zacskó port a polcról és felönti vízzel, akkor nem csinálna fagyit. Mert ilyet mindenki tud – vallja Fazekas Ádám, a világ legjobb fagylaltkészítője, akinek a diadalmenetét 2019 óta követhetjük nyomon. Ekkor nyerte meg az első bajnokságát Budapesten, majd rá egy hétre Olaszországban az Európa-bajnokságon is tarolt. Innen már nem kellett sokat várni az újabb elismerésre: 2024-ben őt választották a világ legjobb fagylaltkészítőjének a Gelato Festival World Ranking-en.

Ádám fagyijának titka az organikus alapanyag, a termelői tej és a világbajnok fagylaltkészítőjének ízlése Fotó: Metropol

„Ha az ember megkóstolja, érezze azt, mintha most szedte volna le a bokorról"

Fazekas Ádám egy sós pisztácia fagylalttal nyert, ami valódi pisztáciából készült és tonkababbal ízesített málnavelővel. Ez ad neki egy kis édeskés ízt és aromát, a fagyira pedig egy pisztáciás ropogós ostyaréteg teszi fel a koronát.

Nagyon fontos, hogy mi tényleg organikus alapanyagokból készítjük a fagyit, nincs színezék, mesterséges aroma és paszta sem benne. Termelői tejjel dolgozunk. Mi magunk szerezzük be az alapanyagokat, a pisztáciától kezdve a citromon át a csokoládéig. Mi csokoládé fagylaltot ugyanis tényleg csokoládéból készítünk, nem csak kakaóból. Ez is egy olyan dolog, ami miatt nagyon kilógunk a tömegből

– mesélt a hozzávalókról Ádám a Metropolnak. Azt vallja, hogy amilyen alapanyaghoz csak hozzá tud nyúlni, abból tud fagylaltot készíteni. Ádám fagyiját csukott szemmel is fel lehet ismerni, hiszen olyan az íze, mintha magát a gyümölcsöt ennénk. Nála ugyanis ez fontos szempont.

„Nagyon fontos az, hogy ha elkészítek egy gyümölcsfagylaltot, megmaradjon a savassága, a pH értéke. Hogy ha az ember belekóstol egy málnafagyiba, akkor azt tudja mondani, hogy olyan, mintha most szedte volna le magáról a bokorról a gyümölcsöt. De így van ez a citromfagyinál is, ami valakinek csak egy ízt jelent, nekem viszont azt, hogy megkeressem a legmegfelelőbb citromot hozzá, hogy a vendég aztán azt mondja: „Hűha!" – vallja Fazekas Ádám.

Ádámnak az jelenti az igazi elismerést, ha valaki felismeri a fagyiját anélkül, hogy tudná, ki készítette Fotó: Metropol

Meghódította a világot a Fazekas fagylalt

Ádám számára nem a világbajnoki cím a legfontosabb, inkább az, hogy a fagyiját felismerjék az ízéről és keressék az emberek, bárhol is járnak. Célja, hogy külföldön is megjelenjen: Rómából és Bolognából már kapott is megkereséseket.

Az egyik ismerősöm hívott nemrég, hogy a Balatonon vannak és mondjam meg, hol kapható a fagyim, mennek oda fagyizni, mert a kisgyerek nem eszi meg máshol a fagyit. Ez jó visszaigazolás nekem. De így van ezzel anyukám is, aki lánykorában dolgozott fagyizóban és anno le akart beszélni róla, hogy ilyen módon csináljak fagyit, hiszen úgyis kígyóznak a sorok a mesterséges, pasztából készítettek előtt. Ma már ő sem fagyizik sehol máshol, csak nálam

– részletezte Ádám. Célja, hogy két évig megtartsa a világ legjobbja címet és bekerüljön a halhatatlanok múzeumába.