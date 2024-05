Zöldségleves játszva - Szűcs Nelli a színpadon is főz - Videó!

Szűcs Nelli kárpátaljai születésű színművésznő a budapesti Nemzeti Színházbeli Tóték előadása elején rántott húst süt a színpadon, majd a darab közben összeüt egy jó zöldséglevest. Ez utóbbi, játék közben elkészült étel receptjét kérésünkre meg is osztotta velünk.

Előadás után Naná, hogy Nelli is megkóstolja a főztét Fotó: Fodor Erika

„Otthon is minden nap főzök a családomnak. Ebben az előadásban adja magát, hogy az asszony ételt készít, hiszen az élethez ez is hozzátartozik. Szeretek is főzni. Miközben játszom, teljesen természetes, hogy felrakok egy levest főni, amit aztán a csapattal jóízűen megeszünk az előadás után.” - tudtuk meg Szűcs Nellitől.

Nelli maga is tesztelte színpadi főztjét, miközben a törzsközönség oszlopos tagját, Ószeres Fricit keresi.

Hozzávalók

2-3 Sárgarépa

1-2 Fehér répa

2 -3 krumpli

1 fej hagyma

1 zellergumó

2 tojás

Nokedlihez 1 tojás, liszt, víz

Só

Petruska (friss)

Zöldségleves főtt Tótéknál Fotó: Fodor Erika

Elkészítés

Az előadás közben felteszem a vízzel teli fazekat a rezsóra, és szépen belerakosgatom a megpucolt, összedarabolt zöldséget. Beleengedek 2 egész tojást, amit a Tót úr fején török meg, és szaggatok bele egy kis galuskát. Friss petrezselymet dobok bele.

Szűcs Nelli Mariska a Tótékban Fotó: Fodor Erika

Amennyi sót éppen beleengedek. Legutóbb kicsit kevés volt, de általában pont eltalálom. Nagyon jólesik a végén a finom meleg leves, csupa vitamin!