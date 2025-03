Egy tuti tipp: add hozzá ezt a fűszert a fasírthoz, és isteni finom lesz a végeredmény!

A fasírt kétségtelenül nagy népszerűségnek örvend a magyarok körében: nem is csoda, hiszen mindamellett, hogy nagyon ízletes, és rengetegféle köret illik mellé, csupán pár hozzávaló kell az elkészítéséhez. Azt, hogy ki hogyan készíti el, háztartásonként változik: akad, ahol igazán fokhagymásan, máshol jó paprikásan szeretik. Akad azonban egy olyan fűszer, amit semmiképp ne hagyj ki a fasírtból, ha azt szeretnéd, hogy igazán finom legyen a végeredmény!

Ettől a pluszfűszertől lesz igazán ízletes a fasírt! / Fotó: Calum Lewis / unsplash (illusztráció)

A fasírt készítése során a darált húshoz a só, bors és fűszerpaprika mellett keverj egy kicsi őrölt szerecsendiót is. Ezt a fűszert sokan általában csak a lasagne, pontosabban az ahhoz szükséges besamel elkészítése során használják, de van, aki szerecsendióval dobja fel a klasszikus krumplipürét is. Azonban a fasírtok készítéséhez is remekül használható. Arra viszont ügyelj, hogy ne adj hozzá túl sokat: fél kiló darált húsból készült fasírt esetében elegendő egyetlen késhegynyi szerecsendió, nagy mennyiségben ugyanis igazán domináns lesz, illetve akár hallucinációt is okozhat – írja külföldi forrásra hivatkozva a Mindmegette.