Erre a csillagjegyre ma egy lenyűgöző találkozás vár

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Végre nyugalom lesz ön körül, így sokkal könnyebb dolgozni. Egy nagy halom intézni valót letudhat egy nap alatt. Ha holnap dolgoznia kell (munkanap lesz most szombaton), akkor ma próbáljon meg azért tartalékolni egy kis energiát.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Igazán kedvező ez a nap, és megkönnyítik minden döntését az égi folyamatok. Most ugyanis teljes harmóniában van a ráció és az emóció, így könnyen, gyorsan és határozottan cselekszik. Péntek este jön, kapcsolódjon ki a barátokkal!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A Vénusz a jegyében most szuper fényszöget zár be a Merkúrral. Párkapcsolati kérdésekben tiszta helyzetet teremt, kibékülhetnek, ha volt konfliktus. Ha szingli, most egy olyan emberrel ismerkedhet meg, aki minden szempontból lenyűgözi.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Hold ma este a közlékeny és szórakoztató Ikrek jelébe lép, ami szuper péntek estét jelez. Ehhez persze ki kell mozdulnia egy kicsit. Ha meghívják, semmiképp se mondjon nemet, mert biztos, hogy jól fog szórakozni!