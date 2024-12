A Hold belép a Vízöntőbe: egy csillagjegy életében ma féltékenység üti fel a fejét

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Csütörtökön a Hold már belép a Vízöntőbe, és jóval felszabadultabb, könnyedebb hangulatot hoz. Viszont a Marstól kedvezőtlen fényszöget kap, ami ismét stresszt, feszültséget jelez. Ilyen ez az időszak: egyszerre stresszes, másrészről pedig a közelgő ünnepek miatt izgatott.

Csütörtökön a Hold már belép a Vízöntőbe Fotó: Metropol

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Féltékenység, birtoklásvágy – negatív érzelmek, amik most eluralkodhatnak a kapcsolaton. Ezeket akkor tudják rendezni, ha minden feszültséget azonnal ki- és megbeszélnek. Ha ez sikerül, a Vízöntő Hold vidám estét ígér.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha ha nem elég óvatos, akkor valaki manipulálhatja. Legyen nagyon figyelmes az ön körül zajló eseményekkel és az emberekkel, akikkel kapcsolatba kerül. Most nem árt egy picit bizalmatlannak lenni...

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Csütörtökön hallgasson a megérzéseire: ha azok azt súgják, hogy kerülnie kellene egy embert, vagy egy konfliktust, akkor ne engedje belerángatni magát. Utólag majd az események önt fogják igazolni, ebben biztos lehet.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Merkúr retrográd, és pár nap múlva a Mars is hátrafelé indul. Ez most hozhat fel olyan témákat, amelyeket a múltban került. Bármi legyen is az, ami most felmerül, próbálja megérteni, miért hozta fel ismét az élet.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Sokat beletesz, hogy minden a legjobban sikerüljön az év vége előtt. Azért ne legyen dühös, mert az eredmények nem feltétlenül jönnek azonnal. Járjon nyitott szemmel, és figyeljen a beszélgetésekre, információkra.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Munkahelyén lehet egy vita, és hamar a középpontjában találja magát, jóllehet csak mellékszereplőként. Ennek csak örüljön, és véleményalkotás helyett csak mosolyogjon, bólogasson! Ez nem a gyengeség jele.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csütörtökön úgy érezheti, több fronton kell megfelelnie, helytállnia, mint amire képes. A munka és a család is feszíti az idegeit. Próbáljon minél higgadtabb maradni! Szerencsére ez a feszültség, ahogy jön, pontosan olyan gyorsan el is múlik.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A retrográd Merkúr miatt elképzelhető, visszatér egy olyan kolléga, akivel korábban egyáltalán nem találta a hangot. De az is lehet, ismét olyasvalamivel kell foglalkoznia, amiről azt hitte, már befejezte.