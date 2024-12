2024. december 3., Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Az Oroszlán Mars sok energiát ad, de a hátráló Merkúr akadályokat gördít ön elé, ami együttesen frusztrálhatja: menne, és tenné a dolgát, de folyton lelassítja valami. Jobb lenne, ha eleve erre készülne mentálisan is, és akkor kevésbé idegesítené.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Vénusz a Bakban most még a szokásosnál is megfontoltabbá teszi, ami persze egyáltalán nem baj, sőt! Ma a Hold is a Bak jegyében jár már, így most igazán higgadtan kezel mindent, beleértve a család ügyes-bajos dolgait is.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Szentimentális, érzelmes hangulatban lesz ma. Az advent hangulata egyre inkább átragad önre is. Az uralkodó bolygója, a Merkúr hátrál, és eszébe juttatja a régmúlt karácsonyokat is. Ha másra nincs is ideje, de legalább egy kávé, tea mellett gondolja végig, idén hogyan is fognak ünnepelni!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ha nagy is a hajtás a munkahelyén, ma akkor is engedje meg magának azt a „luxust”, hogy hangolódjon az ünnepekre egy kicsit, legalább lélekben. Hallgasson karácsonyi zenét, válogasson díszeket, vagy tervezze meg a menüt!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Vannak ma akadályok, de egyáltalán nem lesz olyan húzós a nap, mint amire számított. Sőt még egy különleges sikert is elkönyvelhet. Valakit meggyőz az igazáról, aki pedig nagyon hajthatatlan volt korábban.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma is nagy szüksége lesz a türelmére. Egyrészt több akadály, félreértés, technikai probléma lehet, másrészt pedig túlérzékeny emberekkel van dolga, akik mintha alig várnák, hogy megsértődhessenek! Ne adjon okot nekik...

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Nehezen viseli a stresszt mostanában, amiből pedig jócskán kijut. A stresszt most azzal tudja ellensúlyozni, ha sokszor szellőztet, sokat sétál (akár esőben is), és nyugodt zenéket hallgat. Higgye el, ezek fognak segíteni!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Mostanában úgy érzi, mindent többször kell intéznie, és minden olyan nehézkesen, nyögvenyelősen halad. Dicsérje meg magát a kitartásáért! Valóban, így lehet most haladni, türelemmel, higgadtan, kitartóan – és ezek mind megvannak önben!