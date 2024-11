Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Szűz Hold végre higgadtabbá, nyugodtabbá teszi, amire nagy szüksége van, önnek is feszítő, mikor ennyire túlpörgetik a dolgok, körülmények. Ma főzzön valami finomat, tegyen rendet a lakásban, meglátja, ettől a lelkében is rendeződnek a dolgok.

Pozitív gondolkodással a vágyott dolgokat vonzza be, és távol tartja a rosszat, ezt ne feledje! Fotó: Metropol

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Lesznek feszült fényszögek, de ma tényleg nem ezekre kellene koncentrálnia. Emlékeztesse magát többször: mindig lehet okot találni a sértődésre, de kérdés, hogy érdemes-e. Inkább hagyja figyelmen kívül a bosszantó megjegyzéseket.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Hold és a Nap kedvezőtlen fényszöge most hozhat olyan helyzetet, amikor nem tud dönteni, mást diktálnak az érzései, és mást az esze. Várja meg mindenképpen, amíg kitisztul a kép! Vagy hallgassa meg a tanácsokat, amiket kap, akkor is, ha nem tetszenek!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Kicsit elsimulnak mára azok a nagyon erőteljes hatások, amik értek minket a héten. Az uralkodó bolygója a Hold a Szűz jelébe lépett, és ilyenkor ön is nyugodtabb. Viszont tartózkodjon most a kis megjegyzésektől, mert amit ön kicsinek gondol, azt a másik nagynak érzi!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szombaton jól teszi, ha rendet rak, és délután sétál egy nagyot a természetben. Mindkettő javasolt a Szűz Holdnál: egyrészt a rendrakás, mert most aztán igazán csak akkor tud pihenni, ha szép rend veszi körbe. És a séta is, mert a Szűz föld-elemű jel.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma az ön jegyében jár a Hold, és nagyon jól esik ez a mérsékelt hatás az elmúlt napok erőteljes asztrológiai eseményei után. Mára is jut viszont feszültséget keltő hatás, de azért ezeket most egy kis tudatossággal ki tudja kerülni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Vénusz Hold önnek is jót tesz. Most nagy örömöt, elégedettséget okoz a szép környezet, persze azt meg is kell csinálni... Reméljük a családja is értékeli, hogy mennyi mindent tesz az otthonuk szépségéért. Viszont próbálja meg úgy beosztani az időt, hogy délután pihenhessen.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A hét során sok terve volt, hogy mit fog csinálni hétvégén. És amikor elkezdődik a hétvége, újra kell terveznie. Vagy „beelőz” egy jobb program, vagy olyan fáradt, hogy megváltozik önben a prioritás. Jól teszi, ha változtat, és nem ragaszkodik semmihez.