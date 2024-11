A Nyilas jegyébe lép a Nap, ezek a csillagjegyek fognak jól járni

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Nap a jegyében hatalmas lendületet ad, és ez átsegítheti sok olyan dolgon is ma, amelyekkel elakadt, vagy amiről azt hitte, talán abba is kell hagynia. Vegye fel a fonalat, kezdjen el újra foglalkozni a függő ügyeivel és fejezze be, amit csak lehet.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Sok újdonságot hozhat önnek ez az időszak. A Plútó kilépett a Bak jegyéből, és ez most új utakat világít meg önnek. Lehet, hogy kap egy hírt. Vagy egy ajánlatot. Vagy önben körvonalazódik egy új terv. Fogadja örömmel és nyitottan ezt az új szakaszt!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Csütörtökön teremtő energiák érvényesülnek az életében. Olyannyira, hogy teljesen elmerülhet valami kreatív tevékenységben, és utána nehezére is esik visszazökkenni a valóságba. Vigye tovább a kreatív énjét a munkába is! Elégedett lesz ön is és a környezete is az eredménnyel.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A hét eleji feszültséget kezdenek teljesen elsimulni. Ez azt is jelenti, hogy már nem kell ezekkel a kihívásokkal foglalkoznia, és jönnek új hatások, amik jókedvet, jó híreket hoznak. Pénzügyekben is felívelést jeleznek az égi folyamatok.