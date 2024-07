Felfordul a gyomrom: a 3 éves kisöcsém valójában a vőlegényem és az anyám szerelemgyereke

Egy fiatal lánynak az esetek többségében két fő bizalmasa van: a párja és az édesanyja. Ők azok, akikkel - ideális esetben - mindenről beszélni lehet, akikkel minden nehézséget, gondot, fájdalmat, kételyt és örömöt meg lehet osztani. Annál borzasztóbb nincs is, ha egyikük elárul. Ha pedig ketten együtt árulnak el, az maga a pokol. Ezt a poklot éli most meg egy 24 éves lány, aki drámai történetet osztott meg.

Ennél rettenetesebb nem is történhetett volna a fiatal lánnyal.

Megrázó történetet osztott meg egy 24 éves lány a Redditen. Vőlegényéről úgy hitte, hogy ő élete szerelme, és hogy különösen kegyelt helyzetben van. A fiú kicsi kora óta a szomszédja, mindig is lelki társak voltak, 8 évvel ezelőtt pedig összejöttek. Tökéletesen megértették egymást, és már kamaszkoruk óta azt tervezgették, hogy milyenek lesznek a közös gyermekeik. A családjaik is nagyon jóban voltak, hiszen szomszédságban éltek, rendszeresen összejöttek, már-már családtagok voltak.

A lány édesapja sok-sok évvel ezelőtt meghalt egy balesetben, az édesanyja pedig nehezen tette túl magát rajta. Évekkel később randizgatni kezdett. Bár az anyának és a lányának mindig is nagyon jó volt a viszonya, túl sokat nem tudott a pasi ügyekről. A lány csak annyit tudott, hogy zömmel fiatalabb fiúkkal randizik, de soha nem lett semmiből sem komolyabb kapcsolat. A szerelme is nagyon jóban volt az édesanyjával, hiszen gyermekkora óta ismeri. Néhány éve az anyukája elmondta, hogy teherbe esett. Nem akarta firtatni, hogy ki az apa, de meg kívánta tartani a gyereket. A lány meglepődött, hogy ilyen korban bevállalja a babát, és megfogadta, hogy mindenben segíteni fog neki. A kisöccse most hároméves, és rajongásig szereti őt. Nagyon sok közös programra vitte kisöccsét a vőlegényével hármasban is.

Egy este egyedül volt otthon a lány, és Netflixet szeretett volna nézni. Mivel a laptopja lemerült és nem volt kedve elmenni a töltőért, elővette a szerelme iPadjét, hogy azon filmezzen. Ekkor azonban felugrottak az üzenetek... az anyjától. Megnyitotta őket, és kiderült a szörnyű igazság.

A kisöccse édesapja a vőlegénye.

A lány sokkot kapott, és megvárta, hogy hazaérjen a vőlegénye. A fiú először egy szót sem tudott szólni, később azonban elmagyarázta, hogy amikor ő egy csajbuliba ment pár napra, ő együtt vacsorázott az anyukájával, megkívánták egymást és lefeküdtek. Ezt még néhányszor megismételték. A lány azonnal elköltözött, nem bír ránézni se az anyjára, se a vőlegényére, de még a kisöccsére sem. Most fogalma sincs, hogy mitévő legyen - írja a Mirror.