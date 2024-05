Ennyit kell naponta aludnod, hogy olvadni kezdjen olvadni rólad a zsír

Manapság egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra. Világszerte megfigyelhető jelenség, hogy manapság egyre többen számolják a kalóriákat, egyre többen kezdenek időszakos böjtölésbe, odafigyelnek arra, mit visznek be a szervezetükbe, és persze rendszeresen mozognak. Ez a hullám pedig szerencsére Magyarországra is elérkezett. Míg korábban szinte egy magyar sem tudta elképzelni az életét rántott hús, sült krumpli és szaftos pörkölt nélkül, addig ma már csábítóbb gondolat csirkét és salátát enni, esetleg halat, és ha süteményről van szó, biztosan a cukormentes, esetleg paleo változatot kérjük. Egyre többeket érdekel az, hogy miképpen lehet megszabadulni egészségesen a fölösleges zsírrétegtől, ebben pedig egy friss kutatás sokat segíthet.

Az alvásnak fontos szerepe van az egészséges életmódban

Mindannyian tudjuk, hogy ha egészségesek szeretnénk lenni, akkor figyelnünk kell arra, hogy miből mennyit viszünk be a szervezetünkbe, valamint arra is figyelünk, hogy mennyit mozgunk. Azt azonban ezeddig még senki nem számolta ki pontosan, hogy naponta hány órát kell ülőhelyzetben tartanunk a testünket, mennyit kell aludnunk és mennyit kell mozognunk. Egy frissen publikált tanulmány forradalmasította az emberek hétköznapjait, és megadta az arany napirendet. Ennek alapján a következő óraszámmal kell gazdálkodnunk:

Ülve töltött időszak: átlagosan hat óra (5 óra 40 perc és 7 óra 10 perc között)

Állva töltött időszak: átlagosan 5 óra 10 perc (4 óra 10 perc és 6 óra 10 perc között)

Alvás: átlagosan nyolc óra 20 perc (7 óra 30 perc és 9 óra között)

Nagyobb intenzitású fizikai aktivitás: átlagosan 2 óra 10 perc (2 óra és 2 óra 20 perc között)

Közepes intenzitású fizikai aktivitás: átlagosan két óra 10 perc (1 óra 40 perc és 2 óra 20 perc között)

Dr. Brakenridge szerint ezzel az időbeosztással lehet elérni azt, hogy a testünk fenntartsa az egészségét. Több kutatás is kimutatta már, hogy azoknál, akik több fizikai aktivitást végeznek, kisebb eséllyel alakulhat ki cukorbetegség – írja a The Sun.