8+1 trükk, amit tudnod kell, ha olcsón akarsz jó halászlét főzni!

Az ünnepi menü egyik legdrágább fogása a halászlé, de ha körültekintően vásárolunk, olcsóbban is hozzájuthatunk a halhoz. A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet szóvivője, Lévai Ferenc elárulta a Fanny magazinnak, hogyan főzhetünk olcsón, jó halászlevet.

1. Pontyos pontok

Több hazai halgazdaság, mint például az Aranyponty Zrt. vagy a Hortobágyi Halgazdaság saját boltot is üzemeltet, ahol 10-20 százalékkal olcsóbban is beszerezhetjük a friss halat. A halpentek.hu oldalon térképen is megtekinthetjük a közelünkben lévő halboltokat, és az árakat is összehasonlíthatjuk.

2. Megvár a fagyasztóban

Ne hagyjuk utolsó pillanatra a vásárlást, mivel karácsony közeledtével gyakran emelkednek az árak. A frissen vásárolt hal könnyedén eltartható a mélyhűtőben akár egy hónapig is. Egy nappal a felhasználás előtt olvasszuk ki, majd főzés előtt 2-3 órával sózzuk meg, így megszabadulhatunk a felesleges nedvességtől.

Fotó: Vaskó Tamás

3. Megéri dolgozni vele

Ha van olyan a családban, aki ért a hal bontásához, érdemes élő halat vásárolni, mivel ennek ára jóval kedvezőbb: a ponty idén 2000-2300 forint körül mozog kilónként, ezzel szemben az előre szeletelt halért akár 4000 forintot is fizethetünk.

4. Ettől könnyen megromlik

Ha nem szeretnénk a hal pucolásával bajlódni, akkor a pontyot tisztítva is megvásárolhatjuk akár 3000 forintért. Ennek feldolgozása jóval kevesebb munkával jár, hiszen lényegében csak fel kell szeletelni. Fontos azonban, hogy kopoltyú nélkül vásároljuk meg, mivel ettől könnyebben megromolhat a hús.

5. Többe kerül a végén

Néhány hentesnél kapható tisztított haltörzs is. Ebben az esetben viszont külön kell fizetnünk a fejért és a farokért, amelynek ára akár 1000-1500 forint is lehet kilónként, így jobb választás lehet egészben megvásárolni a halat.

6. Ne keverjük össze

A halászlé akkor igazán ízletes, ha többféle halból készül. Sokan harcsát is tesznek a pontyhoz, ám a szürke harcsa ára magasabb, szeletelve kilója akár 8000-

10 000 ezer forintba is kerülhet, ezért érdemes lehet kizárólag pontyot felhasználni az ünnepi leveshez.

Fotó: Metropol

7. Több, mint a semmi

Ha mégis vegyesen főznénk, akkor bőven elég, ha a leveshez egyharmad arányban adunk harcsát, így egy négytagú család számára elegendő lehet 70 dkg pontyhúshoz 30 dkg harcsaszelet. Ebből is érdemes lehet az olcsóbb fajtát, az afrikai harcsát választani, amelyért kilónként már 4300 forintért hozzájuthatunk.

8. Kincset rejt a belseje

A halászlé egyik legdrágább összetevője a belsőség, amiért idén 8-10 ezer forintot is kérhetnek kilónként. Ha mindenképpen ragaszkodunk hozzá, fontoljuk meg az élő hal vásárlását, mivel így az értékes haltej és ikra benne van a hal árában.

+1. Megéri az árát

Ha szeletelve vásároljuk meg a pontyot, akkor se mondjunk le a halfarokról és a halfejről, hiszen ez adja a kocsonyás állagát. Kérjük meg a hentest, hogy hosszában vágja ketté a halfejet, mert a koponyában található értékes zsír és kollagén segíti a pirospaprika gyorsabb feloldódását.