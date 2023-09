Havi horoszkóp: az Ikrek a közös jövőn gondolkodik!

Kos

III. 21.–IV. 20.

Különösen érzékeny és sebezhető leszel ebben a hónapban. Még a kisebb kudarcok is komolyan felzaklathatnak. Lesz úgy, hogy kételkedsz majd a képességeidben és elgondolkodsz azon, hogy felhagysz a terveid megvalósításával, inkább megelégszel a kevéssel is. Kerüld a kommunikációt azokkal, akik gyakran kritizálnak. Sokkal jobban fogod érezni magad olyan emberek között, akik készek támogatni és bátorítani, új, felemelő tanácsokat adni.

Bika

IV. 21.–V. 20.

Könnyen kijössz azokkal is, akik korábban nem találtak túl rokonszenvesnek, ezért barátságtalanok voltak, kerülték a közös beszélgetéseket. Mostanában azonban megértették, hogy valójában megbízható szövetséges lehetnél, ezért felajánlják az együttműködést. Hogy megéri-e ebbe belemenni, azt alaposan gondold át. Lehet, hogy valaki irigykedik a sikereidre, de a többség melletted áll. Nem kizárt egy romantikus történet kezdete.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Új állást kínálhatnak, amelynek köszönhetően nőhetnek a bevételeid. A pozitív történések ráadásul a személyes, elsősorban a szerelmi életedben is észrevehetőek, érezhetőek lesznek. Annak ellenére, hogy elég sok feladatot kapsz az élettől, marad időd a randevúzásra, jó pár mély beszélgetésre. Elképzelhető, hogy a hónap közepére fontos döntéseket hoztok meg a közös jövőtöket illetően.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Ha valami fontosat szeretnél lépni ebben a hónapban, szánj rá időt. Először át kell gondolnod a dolgokat, cselekvési tervet kell készíted. Hasznos lesz azokkal az emberekkel is konzultálni, akiknek a tudásában és tapasztalatában megbízol. Új szövetségesekre találsz, amitől azonnal magabiztosabbnak és nyugodtabbnak érzed majd magadat. A személyes életedben semmilyen jelentős változás nem valószínű. Általában elégedett lehetsz a dolgok alakulásával.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Eseményekben gazdag és érdekes lesz a szeptember eleje. Új kihívások jelennek meg az életedben és te lelkesen fogadod őket. Fontos azonban, hogy ne ragadjon el túlságosan a hév, a csillagok szerint ugyanis fennáll a veszélye annak, hogy túlbecsülöd a képességeidet. Próbáld meghallgatni olyan emberek tanácsait, akiknek a gyakorlatiassága már többször segített elkerülni a hibákat.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Kellemes meglepetések, sikeres véletlenek várnak rád. Hallgass a megérzéseidre és tudni fogod, mikor kockáztathatsz, és mikor érdemes óvatosnak lenni. A hónap eleje kiváló lehet munkahely vagy akár tevékenységi kör váltására. Ez az időszak a személyes kapcsolatok szempontjából is kedvező. Könnyű lesz kijönni a régi és az új ismerőseiddel egyaránt. Ha korábban nézeteltéréseid voltak a szeretteivel, most mindenben egy hullámhosszra kerültök.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Érdekes és izgalmas lesz a szeptember eleje, tele túlcsorduló érzelmekkel. Változások az élet minden területén lehetségesek. Sok minden nem úgy alakul, ahogy vártad, de ne aggódj: hamarosan kiderül, hogy a csillagok mégis melletted állnak. Ez a hónap tökéletes arra, hogy valami újat próbálj ki, túllépj a megszokott köreiden. Az elszántságod tesz sikeressé. Szokatlan találkozások, ismeretségek valószínűek, amelyekből egy fontos kapcsolat indul el számodra.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Az illúziók és a fantáziálások időszaka lesz számodra a szeptember, ami jó, de vigyázz, nehogy elragadjon a képzeleted! A helyzeted tényleges felmérése a szokásosnál nehezebb lesz, ezért fennáll a veszélye, hogy belekeveredhetsz pár kétes projektbe. Túl hiszékennyé válhatsz, és ez nehézségeket okozhat a hivatalos életedben. Megbízható szövetségesek, régi barátok segíthetnek elkerülni a hibákat. Minden fontos találkozót szeptember közepére ütemezz!

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Lelkesen vágsz bele abba, amit eddig halogattál, és ez lesz a helyes döntés, amelynek köszönhetően gyorsan meg tudod nyerni az első győzelmeket. Valószínűtlen, hogy bárki is segít most neked, de így is nagyszerű munkát fogsz végezni. A szeretteid valószínűleg nem mindig értenek meg, ezért feszült pillanatok is előfordulhatnak. Ha megpróbálod elsimítani a nézeteltéréseket, sikerrel jársz. Szeretnél többet egyedül lenni, de ez nem igen sikerül.

Bak

XII. 22.–I. 20.

A szeptember kedvez a tanulásnak és a kreatív elfoglaltságnak, az elmélkedésnek, a nehéz kérdésekre adott válaszok megtalálásának. Magad mögött hagyod azokat az érzéseket, amelyek megakadályoztak a továbblépésben vagy a helyzeted helyes felmérésében. Meglátod a korábban észrevétlen lehetőségeket, és megtalálod a módját, hogy kihasználd őket. A barátok vagy egy szeretett személy segít a megvalósításban. Érzelmileg különösen érzékeny, ingerlékeny leszel.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Meglehetősen nehéz lesz a hónap eleje, főleg akkor, ha hozzászoktál ahhoz, hogy gyorsan eléred a céljaidat. Légy türelmes, és próbálj minden körülmények között nyugodt maradni, úgy nem teszel olyat, amit később megbánnál. Néha úgy tűnhet, hogy van pár ember, akik szándékosan provokálnak, de ne foglalkozz velük. Jobb, ha nemcsak a fontos kérdések megoldását, hanem azok megvitatását is elhalasztod. Erre később jön el a megfelelő pillanat. Addig is foglalkozz a megszokott, jól ismert feladataiddal.

Halak

II. 20.–III. 20.

A szokásosnál sokkal többet kell majd határozottan fellépned, hogy megvédd az érdekeidet, és meg kell küzdened az erős ellenfelekkel. Néha nehéz lesz, de gondolj bele, hogy az akadályok leküzdése mellett értékes tapasztalatokat is szerzel. Bárhogy is alakulnak a körülmények, nem maradsz egyedül a nehézségekkel. Van valaki, aki számít tőled egy szép kis meglepetésre, ne okozz hát neki csalódást! Kár lenne kihagyni, hogy közelebb kerüljetek egymáshoz!