Görcsös napra készüljön az Ikrek

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Szerdán feszülten ébred és nehezen tudja majd visszafogni magát, ha valaki provokálja, de meg kellene próbálnia. Könnyen lehet ugyanis, hogy valaki tudatosan arra játszik, hogy kihozza a sodrából, ezzel próbálja elérni, hogy azután vele foglalkozzon, rá figyeljen.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma talán mindenki picit ingerültebb, de önnek meg kellene próbálni csitítani a hangulatot. Ma ugyanis óhatatlanul is előkerülhetnek sérelmek egy beszélgetés során, akár a múltból is, pedig nem biztos, hogy most van itt az ideje ezek oldásának.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Minél görcsösebben igyekszik szerdán, hogy maga körül mindent kézben tartson, annál nehezebben fog menni. Ez a mai nap már csak ilyen. De talán érdemes lenne néhány dolgot hagyni úgy, ahogy van, hagyni, hogy megtörténjen magától.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Szerdán álljon ki magáért! Rengeteg energiát fordít valamire, mégis úgy érzi, hogy ezt ön körül nem értékelik kellőképpen. Csak annyit kell tennie ez ellen, hogy a feladatok egy részével nem foglalkozik a továbbiakban. Egyből mindenkinek láthatóvá válik, hogy mi mindent tesz nap mint nap...

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Igazi vezéregyéniség, a környezetében sokan adnak a véleményére. Bánjon ezzel a dologgal felelősen. Mindig legyen világos és érthető és ne beszéljen kétértelműen. Hagyja, hogy mások szempontjai is érvényesüljenek, hogy megőrizhesse ezt a szerepet minél tovább.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A bolygók jelzése szerint bármennyire is szeretne valakinek segíteni a környezetében, nem vívhatja meg a csatáját helyette. Mindenkinek magának kell menedzselni a saját életét, ön csak annyit tehet, hogy együtt érez, támogat és igyekszik jó tanácsokat adni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A szerelem és az összetartozás érzése akkor a legerősebb, ha közben a felek nem érzik leláncolva magukat, nem érzik úgy, hogy teljesen meg vannak fosztva a szabadságuktól. Önnél most ez lehet a téma a párkapcsolatban.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Egyensúlyban vannak a dolgok a párkapcsolatában? Akkor az igazi a harmónia a felek között, ha fennáll egy egyensúlyi helyzet, mindketten adnak is és kapnak is a kapcsolatban. Igyekezzen megtartani ezt az egyensúlyt, de törekedjen arra, hogy ön is megkapja a saját részét.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha mindent el szeretne végezni, amit betervezett, ma alaposan fel kell kötnie a nadrágot, de ez az ön számára nem jelent gondot, hiszen a várható eredmény mindenért kárpótolja. Legyen büszke magára és arra, ami körülveszi, hiszen mindez az ön rátermettségét bizonyítja.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Szerdán valaki nagyon próbára teszi a türelmét. Nem mondja ki nyíltan, mit gondol, csak igyekszik mindig utalni rá és ezzel kívánja befolyásolni, hatni önre, piszkálódni önnel. Vegye észre ezeket a jeleket, és állítsa le az illetőt!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma ön képviseli az őszinteséget egy bonyolult helyzetben. Ne hagyja, hogy bárki és bármi ebből kizökkentse! Talán nem mindenkinek fog tetszeni, lehetnek félreértések, megjegyzések, de most ne törődjön vele, csak azzal, hogy kimondja az igazságot!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Szerdán lehet egy érzése: „most vagy soha”, össze kell szednie magát és elmondani valamit valakinek őszintén magáról. A legjobb tényleg az lenne, ha nem halogatná tovább a dolgot, hanem bízna a másikban!