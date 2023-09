A héten a szenvedély és a jó szándék uralja az Ikrek életét!

Kos

III. 21.–IV. 20.

Rengeteg döntési lehetőséged van, és ha akarod, ha nem, most már lépned kell. Érdemes sietni, mert lehet, hogy lemaradsz valamiről. A kedveseddel nincs értelme a vitáitoknak, amelyeknek mostában se vége, se hossza. Ne a hozzád legközelebb álló személyen add ki a dühödet. Talán érdemes megtenni az első lépést a megbékélés felé.

Bika

IV. 21.–V. 20.

Egy nem túl kedves ember sok mindent tönkretehet körülötted, ráadásul nem is igazán haragudhatsz rá, mert a „legjobb szándék” fogja vezérelni. Légy tehát résen és állítsd meg, nehogy „segítsen” neked bármiben is. Úgy látod, hogy a kedvesed sokkal lassúbb észjárású, mint azt szeretnéd, de a napokban magad is elcsodálkozol majd a döntésein.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Meglepődsz azon, hogy egyre jobban érted és elfogadod az embereket. Képes vagy szinte olvasni mások gondolataiban, még mielőtt kinyitnák a szájukat. A héten a szenvedély és a jó szándék uralja az életedet. A szerelmed annyi boldogságot, melegséget ad neked mostanában, amit korábban el sem tudtál képzelni. Próbáld meg őt megtartani!

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Ne tartsd többé titokban, hogy vonzódsz ahhoz a személyhez! Nyugodtan menj oda, beszélj vele, mond el neki, hogy nem vagy közömbös iránta. A csillagok azt ígérik, hogy kellemes válaszban lehet részed, ha összeszeded a bátorságodat. Elégedett napok, hetek elé nézel szerelmi téren!

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Maximálisan oda kell figyelned a héten mindenféle kapcsolatteremtésre és a meglévők fenntartására. Ne csüggedj, ha több órát levelezéssel vagy telefonbeszélgetéssel töltesz, ez hasznos lesz a jövőre nézve. Megbántottnak és magányosnak érzed magad, annak ellenére, hogy a kedvesed ott van melletted testileg és lelkileg. Próbálj meg néha egyedül megbirkózni a problémáiddal.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Ismerd meg a mértéket, a saját határaidat! Ha minden erőfeszítésed ellenére sem tudsz egyedül megbirkózni néhány feladattal, segítséget kell kérned, ne szégyelld. Ha ezt nem teszed meg, rengeteg probléma szakadhat a nyakadba. A párkapcsolatodban is szükség lehet egy külső ember bevonására, mert elég nehezen tudtok megbirkózni a gondjaitokkal.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

A héten megérted, hogy nem követelheted meg a kedvesedtől azt, amit általában elvártál az ellenkező nem összes többi képviselőjétől. Talán nem igazán fog majd tetszeni, de be kell ismerned, hogy ez az ember egy más típus, mint az eddigi párkapcsolataid. Talán itt az ideje levenni a rózsaszín szemüveget, vagy nem kell követelőzni.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Összekuszálódtak az idegeid attól, ahogyan a kedvesed mostanában a problémák megoldásához áll. Bosszant, hogy a szokványos gondokat nem szokványos módon hozza helyre. Úgy érzed, normális ember ezt semmilyen körülmények között nem teszi meg. Lehet, hogy van ebben igazság, viszont ha a lelki társad teljesen „normális lenne”, unatkoznál mellette.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Bármilyen furcsának is tűnnek azok az ötletek, amelyek mostanában „meglátogatják” az elmédet, a csillagok azt üzenik: egyiket sem szabad alapos megfontolás nélkül elvetni. Ha alaposan átgondolod, esélyed van egy igazgyöngyöt találni ebben a rengetegben. A szerelmed szeretné megismerni a családodat és a barátaidat. Nyugodtan menj bele, jól sikerülnek ezek a találkozók.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Ez a hét is tele lesz feladatokkal, amelyek megoldása során szükségét érzed, hogy a legjobb tudásodat csillogtasd meg. Ezt mindenki értékeli, főleg abban az esetben, hogy ha új (de nem tiltott) technikák alkalmazása mellett döntesz. A kedvesed nehezen tud megbékélni az életedben betöltött szerepével, ezért mindent bedob, hogy változtasson ezen, így vagy úgy.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Minden egyes szó, amit a napokban kiejtesz, jelentőségteljes lesz: a szerelmed minden ötletet, tervet cselekvési útmutatóként fog használni. Ezért ne beszélj csak úgy, bele a levegőbe. Mindent gondolj át tízszer, mielőtt kimondod, ellenkező esetben a magánéleted váratlan fordulatot vehet. Valószínűleg te is érzed, hogy ha nem teljesíted a vágyait, ebből szakítás lesz.

Halak

II. 20.–III. 20.

Ne siettesd a dolgokat, mert semmit sem segít, viszont rengeteg konfliktust hozhat maga után. Várd meg, amíg teljesen egyértelmű jelet kapsz, hogy az út nyitva van. Addig felesleges aggódni, hogy lemaradsz valamiről. Minden a legnagyobb rendben halad az életedben, mindenki melletted áll, hogy a siker teljes legyen.