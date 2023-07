Te is rosszul alszol éjszakánként? Itt a válasz a miértekre – Videó

A világban sokan szenvednek amiatt, hogy nem tudják kialudni magukat éjszakánként, a nyári kánikula pedig most még rá is erősít erre. Egy orvos most felfedte, hogy melyek azok a szokások, amelyek akadályozzák a pihentető alvást. Mutatjuk:

1. Elalvás előtt ne együnk sokat

Dr. Karan Rajan – a TikTok „kedvenc orvosa” szerint az elsődleges probléma az az, hogyha valaki lefekvés előtt két órán belül nagyon sokat eszik.

90 percbe telik, amíg a gyomrának 50 százaléka teljes mértékben kiürül. Tehát minél jobban tele van a gyomra, annál nagyobb a savas reflux esélye, ez pedig hatással van az alvás minőségére is

– fejtette ki a szakember, aki ezért azt tanácsolja, hogyha későn eszel, akkor várj egy kicsit az elalvással.

2. Ne igyunk sokat

Az orvos szerint nem szabad elalvás előtt sok vizet inni. Ugyanis ha ezt nem vesszed figyelembe, akkor emiatt biztosan fel kell majd kelned és ki kell menned a vécére.

„Amikor alszol, a szervezeted fokozza az ADH- (vazopresszin) hormon termelését, így normál esetben este nem kell felkelned, amiatt, hogy pisilj” – mondta dr. Karan Rajan.

3. Túl meleg szoba

A szakember szerint az alvás minőségét az is ronthatja, hogy a hálószobádban túl nagy a forróság éjszaka. Az orvos egy grafikonon bemutatja, hogy „a testhőmérséklet csúcspontja este 7 óra körül van”. Ezt követően a test hőmérséklete leesik, amitől fáradtabbnak érezzük magunkat.

Alapvetően testünknek hűvösebbé kell válnia ahhoz, hogy gyorsabban aludjon

– foglalta össze dr. Karan Rajan.