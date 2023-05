Te is szoktál filteres teát inni? Óriási hibát követhetsz el

Ismeretes, hogy az angolok imádnak teázni, ugyanakkor nekünk, magyaroknak sem kell elbújnunk mögöttük. Bár a szigetország lakói gyakran meglehetősen szertartásosan teáznak (arról nem is beszélve, hogy gyakran tejet öntenek ebbe az italba), azért a mi kezünkben is gyakran előfordul egy-egy nagy bögrényi forró tea. Van azonban három olyan hiba, amelyet szinte mindenki elkövet a finom ital főzése során, ezek pedig jelentősen csorbítják az élvezetét.

Nagyon szeretünk teázni / Fotó: Pixabay

Bár a teát főzni kis túlzással minden ember képes, azért mégis számolhatunk néhány olyan tipikus hibával, amelyekbe szinte minden ember belefut. Ha pedig azt szeretnénk, hogy tökéletes eredményt érjünk el, mindenképpen figyeljünk oda, hogy a szakemberek javaslata szerint főzzük a finom, gőzölgő italt - javasolja a Mindmegette.hu.

1. Fontos, hogy miből isszuk!

Ne gondoljuk azt, hogy a teát bármiből ihatjuk! Ha nem otthon fogyasztjuk, hanem búcsúban, strandon vagy karácsonyi vásárban kérjük, akkor könnyen kaphatjuk papír- vagy műanyagpohárban, estelen styrofoam poharakban. Ezt azonban mindenképpen kerüljük, mert azok az anyagok, amelyeket a pohár tartalmaz, elvonhatják a tea ízét, így tehát a hatás nem lesz az igazi. Egy brit szakember azt javasolja, hogy minden esetben bögréből teázzunk, sőt a színe sem mindegy. Kutatások bizonyítják, hogy amennyiben piros bögréből isszuk a teát, édesebbnek érezzük.

2. Nem mindegy, milyen vízből főzzük!

A legtöbb ember beleengedi a csapvizet a vízforralóba, és már főzi is a teát. Ez azonban így nem helytálló, a csapvízben ugyanis olyan molekulák vannak, amelyek ha reakcióba lépnek a tea molekuláival, akkor elrontja a tea állagát és ízét. Ennek tudható be többek között, hogy a hab képződik a folyadékon. Használjunk inkább szűrt vizet, mert abban kevesebb a kalcium és magnézium, így a tea is sokkal ízletesebb lesz.