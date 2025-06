10+1 Karácsony Gergely-ígéret, ami soha nem valósult meg – és Budapest most issza meg a levét

Karácsony Gergely 50 éves lett... és lám, most 50 milliárd forintos hiány tátong Budapest kasszájában. Ha ez nem a misztika jele, akkor semmi. Csak hát sajnos a budapestiek ebből csak megszorításokat kapnak, még az őszig kapott haladék ellenére is. A számoknál maradva mérlegre tettük a főpolgármester 5 évét és összeszedtük 10 olyan ígéretét, amit nem tartott be.

Karácsony Gergely és a számok nem barátok Fotó: MW

Felújítja a Városházát: „Budapest méltó Városházát kap” – ígérte Karácsony. Ehhez képest inkább eladta volna az épületet, zárt ajtók mögötti tárgyalásokon. A „Városháza-ügy” azóta is emlékezetes botrány. Bérlakásépítés: „Több ezer új bérlakás épül” – hirdette 2019-ben. Ehhez képest egyetlen darab új önkormányzati bérlakás sem épült. Klímát a 3-as metróra: „Nem utazhatnak a budapestiek nyáron szaunában!” – mondta a főpolgármester-jelölt. Az eredmény: nincs klíma, az utasok továbbra is izzadnak a felújított 3-as metrón. Hajléktalanság visszaszorítása: „Emberibb megoldások” – ígérte. A valóságban: soha ennyi hajléktalan nem volt közterületen, mint most. „Budapest élhetőbb lesz, a lakhatási válságot megoldjuk.” Semmit nem tudott tenni ezzel kapcsolatban sem. Egységes ügyfélszolgálat és új egészségházak: „Gyorsabb, modernebb ügyintézés, jobb egészségügy!” Valóság: se egységes ügyfélszolgálat, se új egészségház, csupán egy „egészségügyi tanácsnok” kinevezése. Drogprevenció: „Szilárd drogprevenciós program.” Helyette: a főváros inkább a „liberális drogpolitika” irányába mozdult el, valódi prevenció nélkül. Kollégiumok építése: „A fiatalok tanulási lehetőségeit bővítjük.”A kollégiumokat végül nem a főváros, hanem az állam húzta fel. Állatvédelem: „Komoly támogatás az állatvédőknek.” Ehhez képest a közgyűlés megszavazta az állatvédelmi támogatások elvételét. Esélyegyenlőségi iroda, egyenlő bérek: „Valódi esélyegyenlőség lesz Budapesten.”Valóság: semmi nem változott, a bérkülönbségek és diszkrimináció továbbra is jelen vannak.

Karácsony Gergely a bécsi Pride-on június 14-én. Ezzel tölti hosszú szabadságát. Fotó: Karácsony Gergely Facebook-oldala

Karácsony Gergely egy valamit soha nem felejt el betartani

+1 Részt vesz a Pride-on minen évben, ezt is megígérte. Nos, ezt az egyet tökéletesen teljesítette, minden évben ott vonult, közben viszont Budapest pénzügyei romokban, az infrastruktúra lepusztult.