Apák napja: ezek a legjobb filmek egy édesapánkkal töltött estéhez – kvíz

Ők a támaszaink, példaképeink, akik a legnagyobb bajban is mellettünk állnak. Lehet, hogy sok apa nem érzelgős, és sosem látjuk őket sírni, mert próbálnak mindig erősnek tűnni, de nekik is jólesik, ha megünnepeljük őket úgy, mint az édesanyákat. Ezért tartjuk meg pár éve Magyarországon is az apák napját június harmadik vasárnapján.

Most hétvégén ünnepeljük az apukákat (Fotó: PeopleImages.com - Yuri A)

Egy családi filmnézés lehet az egyik legszebb közös emlék

A legkellemesebb emlékeink közé tartoznak a nagy családi mozizások a közeli plázában vagy az otthoni kanapénkon. Ilyenkor együtt nevettünk szüleinkkel. Ezeken a hétvégéken igazán önfeledtnek láthattuk a hét közben sokszor gondterhelt édesapánkat, ahogy nagyot hahotázik egy jó vígjátékon.

Ilyen filmnézésekhez tökéletesek azok az alkotások, amiknek a főhőse egy önfeláldozó apa, főleg, ha mindezt úgy nézzük, hogy a saját édesapánkkal együtt izguljuk végig.

Most ezekből a filmekből szedtünk össze párat. Itt a remek alkalom, hogy leteszteld, mennyire figyeltél a családi mozidélutánokon!

A megoldásokhoz nyugodtan kérj atyai tanácsokat, most is biztosan jól fognak jönni.